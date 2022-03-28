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Onikişubat belediyesinden 8 bin haneye ramazan yardımı

Onikişubat Belediyesi, ‘sosyal belediyecilik’ adına kanunların vermiş olduğu yetki ve görev çerçevesinde vatandaşlara hizmet yarışını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda bereket, merhamet ve paylaşma ayı olan Ramazan Ayı’na kısa bir süre kala kırsal mahallelerdeki 8 bin aileye 500’er TL’lik Ramazan yardımı ulaştırılacak.

Onikişubat belediyesinden 8 bin haneye ramazan yardımı

Onikişubat belediyesinden 8 bin haneye ramazan yardımı

Onikişubat Belediyesi, ‘sosyal belediyecilik’ adına kanunların vermiş olduğu yetki ve görev çerçevesinde vatandaşlara hizmet yarışını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda bereket, merhamet ve paylaşma ayı olan Ramazan Ayı’na kısa bir süre kala kırsal mahallelerdeki 8 bin aileye 500’er TL’lik Ramazan yardımı ulaştırılacak.

28 Mart 2022 Pazartesi 20:40
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Onikişubat Belediyesi’ni ‘sosyal belediyecilikte model’ yapma noktasında Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde birbirinden önemli çalışmalara imza atılırken, bu çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle sosyal belediyecilikte örnek model oluşturan Onikişubat Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da bereket, merhamet ve paylaşma ayı olan Ramazan Ayı’nda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sosyal yardımlar kapsamında gerçekleştirilen toplantıda alınan karar gereği, Onikişubat ilçe merkezindeki yardımları Büyükşehir Belediyesi üstlenirken, kırsal mahallelere de Onikişubat Belediyesi ulaştıracak.

8 BİN AİLEYE 4 MİLYON TL DEĞERİNDE DESTEK

Ramazan ayının manevi hazzına uygun şekilde, alan elin veren eli göremeyeceği önemli bir projeyi hayata geçiren Onikişubat Belediyesi, bu yıl koli dağıtmak yerine ihtiyaç sahiplerine 500’TL’lik Sosyal Yardım Kartı verilecek. Kırsal mahallelerdeki 8 bin haneye ulaştırılacak Sosyal Yardım Kartları ile hem vatandaşların ihtiyaç duyduğu ürünleri kendi istediği şekilde alması hem de rencide olmamaları sağlanacak. İhtiyaç sahibi aileler, teslim aldıkları kartları Özçam, Lider, Kahramanmaraş Gross ve Ayranpınar marketlerinden kullanabilecek. Yardımların ihtiyaç sahiplerine nasıl iletileceğini Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, muhtarlara anlattı.

“RAMAZAN AYININ HÜRMETİNE YAKIŞIR ŞEKİLDE VATANDAŞLARIMIZA KATKIDA BULUNACAĞIZ”

Onikişubat Belediyesi Toplantı Salonu’nda kırsal mahallelerin muhtarlarıyla toplantı düzenleyen Ali Ünsal, Onikişubat Belediyesi olarak Ramazan ayında birlik ve beraberliği pekiştirmek adına anlamlı bir çalışma başlattıklarını belirterek, “Bilindiği üzere mübarek Ramazan ayına çok az bir süre kaldı. Onikişubat Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca kırsal mahallelerimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştıracağız. Geçmişten bu yana yaptığımız gibi alan elin veren eli görmeyeceği şekilde vatandaşlarımıza kartlarını teslim edeceğiz. Vatandaşlarımız anlaşmalı marketlerden istedikleri şekilde neye ihtiyacı varsa alışverişlerini yapacak. Kimsenin kırılmadığı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği şekilde Ramazan ayını idrak edebilmek için Başkanımız Hanefi Mahçiçek öncülüğünde çalışacağız. Ramazan ayı bizler için çok önemli. Bu anlamda Ramazan ayının hürmetine yakışır şekilde vatandaşlarımıza bir nebze olsun katkıda bulunacağız. Muhtarlarımızla da bir araya geldik, kendilerine çalışma prensiplerinin ve yardımların sahiplerine iletilme şekillerini anlattık. Muhtarlarımız mahallelerinde yapacakları çalışmanın ardından bize dönüş yapacaklar ve biz de sosyal yardımların sağlıklı şekilde ailelerimize ulaşması için çaba harcayacağız. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum, çok güzel bir çalışma oldu” dedi.

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Onikişubat Belediyesinden 8 Bin Haneye Ramazan Yardımı
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