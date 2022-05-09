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Onikişubat belediyesi’nden bisiklet takviyesi!

7’den 70’e herkesin güvenli bir şekilde bisiklet sürebilmesi ve sağlıklı yaşam için yürüyüşlerini yapabilmesi amacıyla 18 kilometrelik Türkiye’nin kesintisiz en uzun mesafeli Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nu kente kazandıran Onikişubat Belediyesi, filosunu 250 yeni bisikletle güçlendirdi. Yeni bisikletler ve bakımlı pistler, tüm Kahramanmaraşlıları ve bölge halkını hizmete hazır şekilde bekliyor.

Onikişubat belediyesi’nden bisiklet takviyesi!

Onikişubat belediyesi’nden bisiklet takviyesi!

7’den 70’e herkesin güvenli bir şekilde bisiklet sürebilmesi ve sağlıklı yaşam için yürüyüşlerini yapabilmesi amacıyla 18 kilometrelik Türkiye’nin kesintisiz en uzun mesafeli Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nu kente kazandıran Onikişubat Belediyesi, filosunu 250 yeni bisikletle güçlendirdi. Yeni bisikletler ve bakımlı pistler, tüm Kahramanmaraşlıları ve bölge halkını hizmete hazır şekilde bekliyor.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 17:28
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Hayata geçirdiği yatırım ve hizmetlerle Onikişubat ilçesinin yaşam standartlarını her geçen gün daha da yukarılara çıkaran Onikişubat Belediyesi, ‘Model ve Modern Onikişubat’ hedefiyle bisiklet ve yürüyüş severleri de unutmayarak, 2017 yılında gidiş-gelişli 18 kilometrelik Türkiye’nin kesintisiz en uzun mesafeli Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nu kente kazandırmıştı. Vatandaşların hafta sonları ve tatillerini değerlendirmesinin yanı sıra sağlıklı yaşam hedefleri çerçevesinde zinde kalarak, ailece spor yapmalarına ve gelecek nesillerinde sporla iç içe olmalarına imkan sağlayan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, açıldığı günden bu yana hem kent halkının hem de çevre illerden gelen vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Muhteşem manzarası eşliğinde kafeteryasında güne kahvaltı ile başlayan ziyaretçiler, hem spor yapıp hem de eğlenceli zaman geçiriyor. Bisikletlerin yanı sıra konseptli oyun parkuru da çocuk ve ailelerin beğenisini kazanıyor.

TÜRKİYE’NİN EN UZUN PARKURU ONİKİŞUBAT’TA

Hizmetleriyle model olan Onikişubat Belediyesi’nin Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, sadece Kahramanmaraş’ın değil, Türkiye’nin dört bir yanından herkesin dikkatini çeken özellikleri de içinde barındırıyor. Gidiş-geliş şeklinde kesintisiz Türkiye’nin en uzun mesafeli parkuru olma özelliğine sahip Onikişubat Belediyesi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, birçok şehre de örnek oluyor.

HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDİYOR

Farklı tasarım bisiklet modelleriyle merak uyandıran Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, her yaştan insana hitap ediyor. Gruplara yönelik bisiklet modellerinin bulunduğu tesiste vatandaşlar eğlenceli dakikalar yaşarken, günün stresini de atıyor. Tesiste bisiklet yolu haricinde yine kesintisiz yürüyüş yolu da yerini alıyor. İki ayrı banttan oluşan yolda vatandaşlar bir yandan rahat bir şekilde bisiklete binebilirken, diğer yandan doğa ile iç içe yürüyüş yapabiliyor. Kahramanmaraş’a ve bölgesine değer katan proje aynı zamanda vatandaşları sportif faaliyetlere de yönlendirerek, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekiyor.

BİSİKLET FİLOSUNUNA HER GEÇEN GÜN YENİLERİ EKLENİYOR

Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nun filosunda klasik bisikletlerin yanı sıra velomobil, üçlü akülü bisiklet, pusetli bisiklet, tandem bisiklet ve yatay bisiklet gibi birçok çeşit bisiklet yer alıyor. Tesis, parkur uzunluğuyla Türkiye’de en’lerden olmasının yanı sıra bisiklet sayılarıyla da dikkat çekiyor. Aynı anda bin kişinin bisiklet sürmesine imkan sağlayan tesiste, önceden çeşitleriyle birlikte 720 bisiklet bulunurken, bisiklet filosuna yenileri eklendi. Tesise kazandırılan 250 yeni bisiklet ve bakımlı pistler, tüm Kahramanmaraşlıları ve bölge halkını hizmete hazır şekilde bekliyor.

Son Güncelleme: 09.05.2022 19:28
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Onikişubat Belediyesi’nden Bisiklet Takviyesi!
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