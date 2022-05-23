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Onikişubat Belediyesi’nden Gençlik Festivali İçin Ücretsiz Otobüs Seferi

Gençler için muhteşem bir festivale imza atan Onikişubat Belediyesi, ‘Rotamız; EXPO 2023’ sloganıyla düzenleyeceği Gençlik Festivali’ni 25 Mayıs’ta EXPO Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirecek. Onikişubat Belediyesi, festival alanına ulaşım için ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Onikişubat Belediyesi’nden Gençlik Festivali İçin Ücretsiz Otobüs Seferi

Onikişubat Belediyesi’nden Gençlik Festivali İçin Ücretsiz Otobüs Seferi

Gençler için muhteşem bir festivale imza atan Onikişubat Belediyesi, ‘Rotamız; EXPO 2023’ sloganıyla düzenleyeceği Gençlik Festivali’ni 25 Mayıs’ta EXPO Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirecek. Onikişubat Belediyesi, festival alanına ulaşım için ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:37
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Gençlere yönelik hayata geçirdiği kültürel, sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyici birçok projeyle ‘genç dostu belediye’ unvanıyla anılan Onikişubat Belediyesi, ‘Rotamız; EXPO 2023’ sloganıyla düzenleyeceği Gençlik Festivali’ne sayılı günler kaldı. Gençlik Festivali’nin coşkusu kentte şimdiden hissedilirken, gençler eğlenceye doyacakları, unutulamayacak bir gün yaşayacak. Festivalde, ünlü sanatçı Eypio da sahne alacak. Eypio’nun yanı sıra DOKMER Dans Ateşi Topluluğu, EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi, İllüzyon Gösterisi ve yerel sanatçıların sahne performanslarıyla gençler dolu dolu bir festival coşkusu yaşayacak.

Festival alanına ulaşım için ücretsiz ring seferleri düzenlenecek

Hem gençlerin sosyalleşmesini sağlamayı hem de EXPO 2023 ile buluşturmayı hedefleyen Gençlik Festivali, EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda organize edilecek. Bu anlamda gençlerin ulaşım açısından sorun yaşamaması adına Onikişubat Belediyesi alkışlanacak bir çalışmayı duyurdu. Yapılan açıklamada festival alanına ulaşım için ücretsiz ring seferlerinin düzenleneceği belirtildi. 25 Mayıs Çarşamba günü saat 16’da başlayacak olan ücretsiz otobüs seferleri; Piazza AVM, Merkez Otobüs Durağı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Ulu Cami ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden hareket edecek.

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Onikişubat Belediyesi’nden Gençlik Festivali İçin Ücretsiz Otobüs Seferi
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