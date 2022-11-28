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Onikişubat Belediyesi’nden Kadınlara Özel Yüzme Kursu

Toplumun tüm kesimlerine yönelik birbirinden anlamlı kurslara imza atan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, ‘Kadınlarımıza Değer’ anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle de takdir topluyor. Onikişubat Belediyesi, son olarak ise kadınlara özel yüzme kursu başlattı. Kurslar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlenecek törenle sona erecek.

Onikişubat Belediyesi’nden Kadınlara Özel Yüzme Kursu

Onikişubat Belediyesi’nden Kadınlara Özel Yüzme Kursu

Toplumun tüm kesimlerine yönelik birbirinden anlamlı kurslara imza atan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, ‘Kadınlarımıza Değer’ anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle de takdir topluyor. Onikişubat Belediyesi, son olarak ise kadınlara özel yüzme kursu başlattı. Kurslar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlenecek törenle sona erecek.

28 Kasım 2022 Pazartesi 10:18

Hayata geçirdiği tüm projelerde kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak verdiği değeri gösteren Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, takdir toplayan çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

‘Kadınlarımıza Değer’ anlayışıyla Onikişubatlı kadınların, sosyalleşmesini, gelişmesini, öğrenmesini, yeteneklerini ortaya çıkarmasını ve dinlenmesini hedefleyen Onikişubat Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yeni bir projeye imza attı.

Başkan Mahçiçek’in, ‘Onikişubat’ta yaşayan tüm kadınlara hak ettikleri değeri en iyi şekilde vermenin çabası içinde olacağız’ düsturu çerçevesinde 18 yaş üstü kadınların katılımıyla 20 Aralık-8 Mart tarihleri arasında düzenlenecek yüzme kursuna başvurular başladı. Kursa katılan kadınlar, içerisinde yüzme havuzu, fitness salonu, kafeterya ve kurs alanlarının olduğu tesislerde hem yüzme eğitimi alacak, hem de eğlenceli vakitler geçirecek.

Başvurular 15 Aralık da sona erecek

Kadınlara özel yüzme kursu, yüzme öğrenmek isteyip de bir türlü imkân bulamamış Onikişubatlı kadınlar için unutulmaz bir fırsat olacak.

Daha iyi eğitim verilebilmesi ve kursiyerlerin sağlığının riske atılmaması amacıyla kontenjanlarımızı sınırlı tutulurken, kurslardan toplamda bin 80 kadın faydalanabilecek. Kurslara katılmak isteyen kadınlar, 15 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Hüseyin Varol (Cumhuriyet) Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Serkan Yılmaz (Saçaklızade) Kapalı Yüzme Havuzu ve Piri Reis Kapalı Yüzme Havuzuna gelerek başvurularını yapabilecek. Yüzme kursları, yine bu havuzlarda verilecek.

Kurslarla ilgili genel bilgiler:

Kurslar, 18 yaş ve üstü kadınlar için düzenlenmektedir. Kurslara katılacak bayanlardan müracaat için kimlik fotokopisi ve yüzmeye elverişli olduklarına dair sağlık raporu istenecektir.

Kurslar öğleden önce 3 seans şeklinde düzenlenecek olup seanslar düzenlendikten vatandaşların seans değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

Kuralara 3 defa üst üste katılmayanların kurs üyeliği iptal edilecektir.

Kurslar başladıktan sonra kurslara katılım ve devamsızlık durumlarında seanslarda değişiklik yapılabilir.

Kurslar seansları başlangıç ve bitiş saatleri, 9:00-10:30, 11:00-12:30 ve 13:00-14:30’dur.

Her seansta toplam 30 kursiyer katılacak olup her bir kursiyer haftada bir gün kurs görecektir.

Kurslar Salı-Perşembe-Cumartesi günlerinde düzenlenecektir.

Kurslara müracaatlar tesislerde yüz yüze ve form doldurularak yapılacaktır.

Kurslara toplamda 1080 kursiyer kaydı alınacaktır.

Kursta uyulması gereken havuz kuralları:

1- Havuzlara duş almadan girmek yasaktır.

2- Duş süresi 3 dakikadır.

3- Havuza bonesiz girmek yasaktır.

4- Duşlarda soyunup giyinmek yasaktır.

5- Açık yara ve burun kanaması vb. olanlar havuzlara giremez.

6- Havuzda palet can simidi vb. yüzme aparatları ile yüzmek yasaktır.

7- Havuzlara mayo, şort, bikini, haşama gibi yüzmeye uygun kıyafetle girilebilir. Penye tişört vb. uygun olamayan kıyafetlerle girmek yasaktır.

8- Havuzlarda sabun şampuan vb. ürünler kullanılması kesinlikle yasaktır.

9- Tesislerimizde cep telefonu ile görüntü almak kesinlikle yasaktır.

10- Havuzlarda taşkınlık yapmak havuza atlamak havuz içinde şakalaşmak yasaktır.

11- Havuzlarda havuz personellerinin talimatlarına uyulması gerekmektedir.

12- Tesislere dışarıdan yiyecek içecek getirilmesi kesinlikle yasaktır. Havuz kısmına yiyecek ve içecek sokulması da yasaktır

13- Bu belirtilen kurallara uymayan üyeler uyarılırlar fakat uymamaya devam eden üyelerin üyelikleri iptal edilir.

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Onikişubat Belediyesi’nden Kadınlara Özel Yüzme Kursu
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