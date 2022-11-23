Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Gürbüz’den Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Gürbüz’den Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Güngör, ‘Öğretmenler Günü Kutlu Olsun’
Başkan Güngör, ‘Öğretmenler Günü Kutlu...
Başkan Mahçiçek’ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 24 Kasım Öğretmenler...
Bayrak Olayı’nın 103. Yıl Dönümünde Kahoot Bilgi Yarışması
Bayrak Olayı’nın 103. Yıl Dönümünde...
Onikişubat Belediyesi’nden öğretmenlere anlamlı hediye
Onikişubat Belediyesi’nden öğretmenlere anlamlı hediye

Onikişubat Belediyesi’nden öğretmenlere anlamlı hediye

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri unutmayan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, ilçede görev yapan 6 bin 750’den fazla öğretmene çeşitli hediyeler takdim ederek günlerini kutladı.

Onikişubat Belediyesi’nden öğretmenlere anlamlı hediye

Onikişubat Belediyesi’nden öğretmenlere anlamlı hediye

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri unutmayan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, ilçede görev yapan 6 bin 750’den fazla öğretmene çeşitli hediyeler takdim ederek günlerini kutladı.

23 Kasım 2022 Çarşamba 17:16

‘Gönül Belediyeciliği’ düşüncesiyle toplumun tüm kesimlerine yayılan insan merkezli, hizmet odaklı, kaliteli, tasarruflu, etkin ve verimli hizmet anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Bütün özel günlerde büyük bir hassasiyetle kadın-erkek, yaşlı-genç demeden vatandaşların gönlünü kazanan Onikişubat Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bu yıl da öğretmenleri unutmadı.

Her yıl farklı hediyeler ve programlarla öğretmenlere verdiği önemi gösteren Başkan Mahçiçek, bir kez daha davranışıyla takdir topladı. Başkan Mahçiçek’in talimatlarıyla ilçede görev yapan 6 bin 750’den fazla öğretmene 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli hediyeler takdim edildi.

“Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e ince düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyoruz”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e nazik düşüncelerinden dolayı teşekkür eden Abdullah Çinkay Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ramazan Karaca, “Öncelikle Onikişubat Belediye Başkanımız sayın Hanefi Mahçiçek’e bu ince düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Tüm öğretmenlerimize başarı dolu, sağlıklı, mutlu, huzurlu, ailesi ve sevdikleriyle beraber bir ömür temenni ediyorum. Öğretmenlerimiz bizim baş tacımız. Çocuklarımızın ve toplumumuzun geleceği için çalışıyorlar. Bir kez daha Onikişubat Belediyemize nazik davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu kutsal mesleği icra ettiğimiz için mutluyuz, gururluyuz”

Abdullah Çinkay Anadolu Lisesi’nde görev yapan Türk Dili Edebiyat Öğretmeni Derya Akçay Tekelek ise şu şekilde konuştu, “Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e nazik hediyelerinden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Bir kez daha 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Bu kutsal mesleği icra ettiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. Daha güzel günlerde Öğretmenler Günü’nü kutlamak istiyoruz. Sizin aracılığınızla tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”

“Başkanımız öğretmen arkadaşlarımızı 24 Kasım’da mutlaka hatırlıyor”

Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi’nde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Erhan Karakaya da Başkan Mahçiçek’in öğretmenleri her yıl hatırladığını belirterek, “Onikişubat Belediye Başkanımız her yıl öğretmen arkadaşlarımızı 24 Kasım’da mutlaka hatırlıyor. Bu nazik düşünceleri ve faaliyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Başkanımızın hatırlaması bizi çok mutlu etti”

Konuşmasında Başkan Mahçiçek’e teşekkür eden Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Vural Köker ise, “Başkanımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü hatırlaması, bize naçizane hediyeler takdim etmeleri bizi çok mutlu etti. Onikişubat Belediyesi ve başkanımızın eğitime verdiği desteği gerek yaptığı okullar gerekse projelerinden görüyoruz. Başkanımıza gönülden teşekkür ediyor, selamlarımı iletiyorum. Öğretmen olmaktan gayet mutluyum, gururluyum. Öğretmenlik sadece bir meslek değil, yaşam tarzıdır. Bu vesileyle tüm öğretmen arkadaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

“Öğretmenler Günü’nün hatırlanması çok kıymete değer”

Bahaettin Karakoç İlkokulu Müdürü Bayram Ayna da öğretmenlerin toplumu ve geleceği inşa ettiğini belirterek, Başkan Mahçiçek’e teşekkür etti. Ayna, “Belediye Başkanımıza hem düşünmesi hem de güzel hediyeleri için teşekkür ediyorum. Öğretmenler Günü’nün hatırlanması çok kıymete değer. Bildiğimiz gibi öğretmenlik, Peygamber mesleği. Öğretmenlerimiz büyük zorluklar içerisinde mesleklerini ifa ediyorlar. Bir toplumu, bir geleceği inşa ediyorlar. Öğretmenlerimizin kıymetinin hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle Başkanımıza bizleri hatırlamalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 23.11.2022 18:03
Anahtar Kelimeler:
Onikişubat Belediyesi’nden öğretmenlere Anlamlı Hediye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afşin’de Koçovası sarımsağı tohumları toprakla buluştu!
Afşin’de Koçovası sarımsağı tohumları toprakla buluştu!
Başkan Gürbüz’den Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Gürbüz’den Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Güngör, ‘Öğretmenler Günü Kutlu Olsun’
Başkan Güngör, ‘Öğretmenler Günü Kutlu Olsun’
Başkan Mahçiçek’ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Bayrak Olayı’nın 103. Yıl Dönümünde Kahoot Bilgi Yarışması
Bayrak Olayı’nın 103. Yıl Dönümünde Kahoot Bilgi Yarışması

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber