Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini Yaşıyoruz
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini...
Başkan Okay eğitimcilerle bir araya geldi
Başkan Okay eğitimcilerle bir araya...
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı
Tiyatroseverlerden ‘Kibarlık Budalası’na Tam Not
Tiyatroseverlerden ‘Kibarlık Budalası’na Tam Not
Koro Seçmelerinde Başvurular Başladı
Koro Seçmelerinde Başvurular Başladı

Onikişubat Belediyesi’nden Ramazan Öncesi Market Ve Fırınlara Denetim

Onikişubat Belediyesi Zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü personelleri, ramazan öncesi ilçedeki market ve fırınlarda stokçuluk, fahiş fiyat, ruhsat, gramaj ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi.

Onikişubat Belediyesi’nden Ramazan Öncesi Market Ve Fırınlara Denetim

Onikişubat Belediyesi’nden Ramazan Öncesi Market Ve Fırınlara Denetim

Onikişubat Belediyesi Zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü personelleri, ramazan öncesi ilçedeki market ve fırınlarda stokçuluk, fahiş fiyat, ruhsat, gramaj ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi.

01 Nisan 2022 Cuma 19:32
banner459

Ramazan ayı öncesinde vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için sorumluluk alanında bulunan market ve fırınlara yönelik denetimlerini artıran Onikişubat Belediyesi Zabıta ekipleri, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü personelleri ile denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, ilçe genelindeki işletmelerde stokçuluk, fahiş fiyat, ruhsat, gramaj ve hijyen denetimleri yaparken, etiket fiyatları ile kasa fişi arasında karşılaştırma yaptı.

Diğer taraftan özellikle şeker gibi temel gıda ve temizlik maddelerinin raflarda bulunmaması halinde depolarda da detaylı incelemeler gerçekleştirildi. Ramazan ayında daha farklı bir anlam kazanan ekmek fırınlarında da denetimler artırıldı. Özellikle yeni fiyat tarifelerine göre ekmekler tek tek tartılarak gramajları denetlendi.

Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklamada denetimlerin Ramazan ayında da kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
Onikişubat Belediyesi’nden Ramazan Öncesi Market Ve Fırınlara Denetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta Okul Bahçeleri Lavanta ve Kekik Kokacak
Kahramanmaraş'ta Okul Bahçeleri Lavanta ve Kekik Kokacak
Kahramanmaraş'ta İlkokul Öğrencileri İzci Oldu
Kahramanmaraş'ta İlkokul Öğrencileri İzci Oldu
Kahramanmaraş’ın ünlü binasın’da yıkım çalışması devam ediyor
Kahramanmaraş’ın ünlü binasın’da yıkım çalışması devam ediyor
Kahramanmaraş’ta okullar elektrik üretecek!
Kahramanmaraş’ta okullar elektrik üretecek!
Erken Yaşta Evliliklerle Mücadelenin 'Yol Haritası' Hazır
Erken Yaşta Evliliklerle Mücadelenin 'Yol Haritası' Hazır

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber