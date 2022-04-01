Onikişubat Belediyesi’nden Ramazan Öncesi Market Ve Fırınlara Denetim

Ramazan ayı öncesinde vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için sorumluluk alanında bulunan market ve fırınlara yönelik denetimlerini artıran Onikişubat Belediyesi Zabıta ekipleri, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü personelleri ile denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, ilçe genelindeki işletmelerde stokçuluk, fahiş fiyat, ruhsat, gramaj ve hijyen denetimleri yaparken, etiket fiyatları ile kasa fişi arasında karşılaştırma yaptı.

Diğer taraftan özellikle şeker gibi temel gıda ve temizlik maddelerinin raflarda bulunmaması halinde depolarda da detaylı incelemeler gerçekleştirildi. Ramazan ayında daha farklı bir anlam kazanan ekmek fırınlarında da denetimler artırıldı. Özellikle yeni fiyat tarifelerine göre ekmekler tek tek tartılarak gramajları denetlendi.

Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklamada denetimlerin Ramazan ayında da kararlılıkla süreceği vurgulandı.