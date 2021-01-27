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Onikişubat Belediyesi’nden Soğuk Günde Pazar Esnafına Sıcak Karşılama

Pandemi dönemine rağmen birçok projeye ve yatırıma imza atan, gündeme uygun farklı etkinliklerle gönülleri fetheden Başkan Mahçiçek, Yimiikigün Mahallesinde bulunankapalı pazar yerinde sabahın erken saatlerinde çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

Onikişubat Belediyesi’nden Soğuk Günde Pazar Esnafına Sıcak Karşılama

Onikişubat Belediyesi’nden Soğuk Günde Pazar Esnafına Sıcak Karşılama

Pandemi dönemine rağmen birçok projeye ve yatırıma imza atan, gündeme uygun farklı etkinliklerle gönülleri fetheden Başkan Mahçiçek, Yimiikigün Mahallesinde bulunankapalı pazar yerinde sabahın erken saatlerinde çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 16:12
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İlçede 7 den 70’e herkese ve her canlıya ulaşmaya çalışan Başkan Mahçiçek şu şekilde konuştu.

“Esnafımıza, vatandaşımıza, ihtiyaç sahibi ve mağdur ailelerimize ayrı ayrı ulaşmaya gayret ediyoruz. Her bir vatandaşımız bizim için kıymetli. Soğuk kış günlerinde halkımız için tezgâhını açan pazar esnafımıza bir tas sıcak çorba ikram edelim istedik. Bundan sonra periyodik olarak pazarlarda çorba dağıtımımız olacak. Biliyorsunuz öncesinde taşıyıcı dinlenme noktasındaki kardeşlerimize çorba ikramımız olmuştu.

Bir tas çorba da olsa biz bu işe gönlümüzü katık yaparak ikram ediyoruz. Sağ olsun esnafımızda vatandaşımızda yaptığımız işlerden memnuniyetlerini dile getiriyorlar.

Umuyorum en kısa zamanda sağlıklı güzel günlerimize geri döner ve tüm çalışmalarımıza, tesislerimizdeki faaliyetlerimize kaldığımız yerden devam ederiz.”

Pazar esnafına sabahın erken saatlerinde kurulan tezgâhta sıcak çorba dağıtımı yapılmasının ardından esnaf, güne mutlu başladıklarını ve bu güzel jestten dolayı Başkan Mahçiçek’e teşekkür ettiklerini ifade ettiler..

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