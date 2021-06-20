Onikişubat belediyesinden vefa örneği

“Babalar Günü’nde şehitlerimizin babası yalnız kalsın istemediğimiz için ekibimizle ve hediyelerimizle birlikte kendilerini ziyaret ettik” diyen Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, sözlerine şöyle devam etti.

“Şehitlerimizin bize bıraktıkları emanetlere sahip çıkmak asli görevimizdir. Evlatlarını bu vatan için toprağa vermiş annelerimizi, babalarımızı bayramlarda ve özel günlerde yalnız bırakmamaya hassaten özen gösteriyoruz. Bugün de şehitlerimizin babalarını ziyaret ettik, Babalar Günü’nü kutladık. Hediyelerimizi takdim ettik, hallerini hatırlarını sorduk.

Vatanımızı vatan kılan şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, sevgisiyle ailesini kucaklayan tüm babalarımızın da Babalar Günü’nü kutluyorum.”

Şehit babası, “sağolsun Başkanımız her daim bir isteğimiz olup olmadığını sorar. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Şehit oğlumla da bize bu gururu yaşattığı için onur duyuyorum. Ümit ediyorum bu topraklarda başka şehitler olmasın. Lakin can verilecekse de diğer oğlumu da, kendi canımı da vatanım için vermeye hazırım” şeklinde konuştu.

Yapılan aile ziyaretlerinde duygu dolu anlar yaşanırken, şehit aileleri Başkan Mahçiçek’eve Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal’a teşekkürlerini ilettiler.