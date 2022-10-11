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Onikişubat Belediyesi’ne Tam Bana Göre Festival’den ‘Genç Belediye’ Ödülü

Onikişubat Belediyesi’nin EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi Projesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın organize ettiği ve Türkiye’nin 150’den fazla büyükşehir ve ilçe belediyesinin katıldığı Tam Bana Göre Festival’de ödüle layık görüldü.

Onikişubat Belediyesi’ne Tam Bana Göre Festival’den ‘Genç Belediye’ Ödülü

Onikişubat Belediyesi’ne Tam Bana Göre Festival’den ‘Genç Belediye’ Ödülü

Onikişubat Belediyesi’nin EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi Projesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın organize ettiği ve Türkiye’nin 150’den fazla büyükşehir ve ilçe belediyesinin katıldığı Tam Bana Göre Festival’de ödüle layık görüldü.

11 Ekim 2022 Salı 15:58

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca 5-9 Ekim tarihleri arasında Ankara Millet Bahçesi’nde ‘Tam Bana Göre Festival’ adı altında gençlere yönelik festival düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı festivale, Onikişubat Belediyesi de yerini alarak ilçede gençlere yönelik yapılan hizmetlerini ve ev sahipliğini yapacağı EXPO 2023’ü tanıttı.

Festivalde; Türkiye genelinde il ve ilçe belediyelerinin başvurduğu ve yüzlerce projenin yarıştığı yarışmada Onikişubat Belediyesi, gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi Projesi ile ‘Genç Belediye’ ödülüne layık görüldü.

“EXPO 2023, yeteneklerimizi de marka haline getirecek”

Genç Belediye ödülünün gurur verici olduğunu söyleyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Onikişubat Belediyesi olarak EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi ile Kahramanmaraş’ın sanat dünyasına önemli katkılar sunacaklarını anlattı. Gençlerin yeteneklerini keşfederek EXPO 2023 ile dünyaya tanıtacaklarını söyleyen Başkan Mahçiçek, “Türkiye genelinde il ve ilçe belediyelerinin başvurduğu ve yüzlerce projenin yarıştığı yarışmada, ‘Genç Belediye’ başlığı altında özellikle gençlerimizin kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemeye yönelik hayata geçirdiğimiz EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi Projesi ile ‘Genç Belediye’ ödülünü kazandık. ‘Kültür ve sanat kenti Onikişubat’ hedefimizle, gençlerimize yönelik proje ve çalışmalarımıza bundan sonra da arttırarak devam edeceğiz. Buradaki en büyük amacımız çocuklarımız için okul dışı öğrenme ortamları oluşturarak kişisel gelişim, sahne sanatları ve müzik eğitimi alanlarında gelişmesini sağlamak olacak. Sadece çocuklarımız değil gençlerimiz ve yetişkin bireylerimiz de akademimizin eğitimlerin faydalanabilecek. Nasıl ki EXPO 2023, uluslararası katılımcılarıyla Kahramanmaraş'ımızı her alanda bir marka haline getirecekse, bundan Kahramanmaraşlı yeteneklerimiz de faydalanacak. Bu eğitimler ile küçük yaşlardan itibaren yeni yetenekleri keşfederek, EXPO 2023 ile dünyaya açacağız” dedi.

EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi nedir?

EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi, Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğinde özellikle Uluslararası EXPO 2023’ün sanatsal faaliyetlerini yürütmek amacıyla oluşturuldu.

Müzik alanında üst düzey eğitimlerin verildiği ‘konservatuvar’ düzeyinde faaliyetlerini yürütecek olan EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi ile kentte alanında hissedilen eksikliğin kapatılması hedefleniyor. Küçük yaştan itibaren çocukların sanatsal gelişimini desteklemek amacıyla kurulan akademide, müzik, resim, dans, tiyatro gibi birçok sanatsal eğitimler verilecek.

EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi ile özellikle gençlerin okul dışı öğrenme ortamlarıyla eğitim hayatına katkı sunmanın yanında şehrin sanat ve kültür hayatına farklı bir boyut getirilecek.

Çocuk ve gençlerin yeteneklerinin keşfedilmesiyle birlikte, ülkemizin sanat ve sanatçı portföyünü geliştirmek, sağlıklı ve topluma faydalı bireylerin yetişmesini sağlanacak.

Bu eğitimler, akademisyenler ve alanında uzman öğreticilerden oluşan eğitim kadrosu tarafından, tamamen ücretsiz olarak verilecek. Eğitim sonunda katılımcılara Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi onaylı sertifika takdim edilecek.

Son Güncelleme: 11.10.2022 17:30
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Onikişubat Belediyesi’ne Tam Bana Göre Festival’den ‘Genç Belediye’ Ödülü
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