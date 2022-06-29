Onikişubat Belediyesi’nin Son Teknoloji Stüdyosu Yayına Hazır

Vatandaşlara daha hızlı hizmet ve bilgi ortamı sunmak adına bütün imkânları kullanan Onikişubat Belediyesi, dijitalleşmede geldiği noktayı ve dijital dönüşüm projelerini her geçen gün üst seviyeye çıkarıyor. Bütün hizmetlerini dijital dünyaya uyumlu hale getiren Onikişubat Belediyesi, hizmetlerin vatandaşlara daha güçlü anlatımı için önemli bir adım attı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan ve 2020 yılında yayın hayatına başlayan Onikişubat Belediyesi’nin internet televizyonu olan Onikişubat TV, yayınlarına artık yeni ve son teknoloji stüdyosunda devam edecek. Belediye binası içinde bir süredir hazırlıkları süren stüdyo, tamamlanarak yayına hazır hale getirildi.

Ulusal TV’lerin stüdyolarını aratmayan Onikişubat TV Stüdyosu’nda hizmetlerin anlatımı noktasında canlı yayınlar, programlar, haber sunumları ve müzik çalışmaları yapılabilecek. Belediye hizmetlerini anlatan çalışmaların yanı sıra, Kahramanmaraş ve Onikişubat’ın kültürel, tarihi ve arkeolojik zenginliklerini ortaya çıkaran, turizm potansiyelini destekleyen tanıtıcı yayınlar yapılacak.

7’den 70’e her kesimden vatandaşın istek ve talepleri üzerine hazırlanacak içeriklerle dopdolu, renkli, eğlenceli ve eğitici yayınlar izleyicileriyle buluşacak ve şehrin tanıtımına katkı sunulacak.

Son teknolojinin kullanıldığı tam donanımlı stüdyo ve ses odasını, yeteneklerini keşfetmek isteyen gençler de kullanabilecek.

Onikişubat Belediyesi’nin ses stüdyosu ise aktif olarak faaliyetteydi.

Canlı yayın ve programları izlemek isteyen vatandaşlar, https://www.youtube.com/c/OnikisubatTv/about linkine tıklayıp abone olarak beğeni, yorum ve önerilerde bulunabilecek.