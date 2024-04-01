Onikişubat'ta oy torbaları krizi! Hile iddiası

31 Mart Pazar günü Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da seçim heyecanı yaşandı. Onikişubat ilçesinde AK Parti Adayı Hanifi Toptaş 88 bin 466 oy, Yeniden Refah Partisi Adayı Fatih Mehmet Ceyhan ise 83 bin 510 oy aldı. Bu sonuca göre, 4 bin 956 oy farkıyla resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin adayı Onikişubat ilçesini kazandı. Aradaki oy oranının büyük olmaması ve seçimlere hile karıştığını iddia eden Yeniden Refah Partili seçmenler, gece saatlerinde adliye önüne giderek mühürsüz ve güvenlik güçleri olmadan adliyeye getirilen oylara tepki göstererek olayın şeffaf bir şekilde araştırılmasını talep etti.

SEÇİMLERİN ADALETLİ YÜRÜTÜLMESİ DEMOKRASİMİZİN TEMEL TAŞIDIR

Yaşanan durumun takipçisi olacaklarını söyleyen Ceyhan, bu durumun seçim güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını ve şeffaflığın zedelendiğini vurguladı. Fatih Mehmet Ceyhan yaptığı açıklamada, "Seçimlerin adaletli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi demokrasimizin temel taşıdır. Oyların bu şekilde adliyeye getirilmesi, tüm sürecin güvenilirliğine gölge düşürmektedir. Kamuoyunun bu konuya duyarlı olmasını ve yetkililerin gereken incelemeyi yapmasını bekliyoruz.

YETKİSİZ KİŞİLER TORBALARI NOEL BABA GİBİ ADLİYEYE GETİRİYOR

Oy torbaları, kim olduğu belirsiz kişiler tarafından sırtlarında tabiri caizse Noel Baba gibi adliyeye getiriliyor. Yanlarında ne bir polis var ne de bir jandarma. Nereden geliyorlar, hangi mahalleden, getiren adam yetkili adam mı? Bunun bilgisi hiç kimsede yok. Sonra arkadaşlarımız bize bunu bildirdiklerinde, biz aşağıya birkaç arkadaşı kontrol etmesi noktasında adliyeye gönderdiğimizde olayın daha vahim olduğunu öğrendik.

OY TORBALARI HALK OTOBÜSLERİYLE, MÜHÜRLERİ KIRILMIŞ ŞEKİLDE GELDİ

Biz, adliye içerisindeyken, adliye dışındaki arkadaşlarımız bize bilgi vererek oy torbalarının kimliği belirsiz kişiler tarafından getirildiğini ve mühürsüz bir şekilde teslim edildiğini söylediler. Sonra bizlerde adliye önüne inerek baktığımızda oy torbalarının halk otobüsleriyle, mühürleri kırılmış, ağızları açık ve hiçbir güvenlik güçleri olmadan yetkisiz kişilerin getirdiklerini görüntüledik. Tekir mahallemizde, ıslak imzalı oyların görüntüleri bizlere saat 22.00 civarında geldi. Ancak, kent merkezine 20 dakikalık mesafede bulunan Tekir Bölgesi’nden oylar gece 01.30 gibi adliyeye teslim ediliyor. Bu oylar, kimlerin elinde gezdi? Bunun gibi daha bizim yakaladığımız çok torbalar var. Zaten oy sayımında yüzde 65’e kadar aradaki fark 300-500 iken birden 3-4 binlere çıkmaya başladı. Bazı arkadaşlarımız torbaların çoğunun hemen yakında bulunan Onikişubat Belediyesi'nden adliyeye taşındığını görmüşler. Yani torbaların önce oraya inip, orada belki bir hile yapılıp tekrar buraya geldiğiyle ilgili bir duyum var. Bunu da inşallah hukuken takip edeceğiz” dedi.