Onikişubat ve Andırın Arasındaki Ulaşım 15 Kilometre Daha Kısalıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını güçlendirmek için şehir genelinde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşepınarı Mahallesi oldu. Ekipler, Onikişubat ile Andırın ilçeleri arasındaki ulaşımda alternatif güzergâh sağlayan arterde genişletme ve yol altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Arterin genişliği 5 metreden 12 metreye çıkarılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla konforu ve güvenliği üst seviyeye çıkarılacak arter, Onikişubat ile Andırın arasındaki ulaşımı 15 kilometre daha kısaltacak.