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Onikişubat’ta 262 geçici iş yeri esnafa teslim edildi

Onikişubat’ta inşa edilen 262 geçici iş yerinin tahsisi için gerçekleştirilen kura çekimi programında konuşan Başkan Güngör, “Şehir genelinde toplamda 2 bin 500 geçici iş yeri planlandı ve bin 700’ün üzerinde iş yerinin kurulumu tamamlandı.Bugün de 262 iş yerinin kurasını çekiyoruz.Kura sonucu geçici çarşılarımızda iş yeri sahibi olmaya hak kazanan esnaflarımıza hayırlı olsun” dedi.

Onikişubat’ta 262 geçici iş yeri esnafa teslim edildi

Onikişubat’ta 262 geçici iş yeri esnafa teslim edildi

Onikişubat’ta inşa edilen 262 geçici iş yerinin tahsisi için gerçekleştirilen kura çekimi programında konuşan Başkan Güngör, “Şehir genelinde toplamda 2 bin 500 geçici iş yeri planlandı ve bin 700’ün üzerinde iş yerinin kurulumu tamamlandı.Bugün de 262 iş yerinin kurasını çekiyoruz.Kura sonucu geçici çarşılarımızda iş yeri sahibi olmaya hak kazanan esnaflarımıza hayırlı olsun” dedi.

14 Nisan 2023 Cuma 11:57

Şehirde ticari hayatın canlandırılması ve esnafların faaliyetlerini sürdürmesi için Onikişubat ilçesinde 5 farklı noktaya inşa edilen toplamda 262 geçici iş yerinin tahsisi için Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi programında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, esnaf odası başkanları ve depremde iş yerleri hasar alan esnaflar da yer aldı. Programda kura çekimiyle 262 esnaf, geçici çarşılarda iş yeri sahibi olmaya hak kazandı.

Geçici Çarşılarımızın Kurulumu Sürüyor

Esnafların faaliyetleri sürdürmesi noktasında şehirde geçici çarşıların kurulumunun devam ettiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Maalesef 6 Şubat’ta büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Devlet millet iş birliğiyle bu süreci atlatmaya, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Depremde iş yeri hasar gören esnaflarımız da faaliyetlerine sürdüremez hale geldi. Bizler de ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen kamu kurum ve kuruluşlarımız ve kardeş belediyelerimizle birlikte şehrimize geçici çarşılar inşa ediyoruz. Bunların da peyderpey dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçleri daha sağlıklı ve koordineli şekilde yürütmek için Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi oluşturduk” dedi.

Esnaflarımıza Hayırlı Olsun

Şehre bin 700’ün üzerinde geçici iş yeri kazandırıldığını ve kurulumların devam ettiğini vurgulayan Güngör, “Şehir genelinde toplamda 2 bin 500 geçici iş yeri planlandı ve bin 700’ün üzerinde iş yerinin kurulumu tamamlandı. Tamamlanan çarşılarımızda esnaflarımız faaliyetlerine başladı. Bugün de 262 iş yerinin kurasını çekiyoruz. Belediye karşısı, Sakarya, 12 Şubat Stadıkarşısı, Piazza karşısı ve Kuddusü Baba Bulvarı üzerine kurulan çarşılarımızdaki iş yerlerimize toplamda 413 müracaat yapıldı. Bu iş yerlerimizin bir kısmı tamamlandı, bir kısmı da tamamlanmak üzere. Kura sonucu geçici çarşılarımızda iş yeri sahibi olmaya hak kazanan esnaflarımıza hayırlı olsun” cümlelerini kaydetti.

Şehrimizi Yeniden Ayağa Kaldıracağız

Başkan Güngör konuşmasını, “Şehrimizde mikro bölgeleme çalışmaları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah devamında şehrimizle ilgili plan revizyonu gerçekleştirilecek. Şehrimizdeki tarihi mekânlarda da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinesinde kentsel tasarım projesi hazırlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlıklarımızla ve paydaş kurumlarımızla şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız” cümleleriyle noktaladı.

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Onikişubat’ta 262 Geçici Iş Yeri Esnafa Teslim Edildi
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