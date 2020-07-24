Onikişubatta kurban kesim ve satış yerleri açıklandı

2020 yılı için, Onikişubat Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından ‘Canlı Kurbanlık Hayvan Satış ve Kesim Yerleri’ belirlenmiştir. Komisyonca belirlenen yerler şunlardır: