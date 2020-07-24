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Onikişubatta kurban kesim ve satış yerleri açıklandı

2020 yılı için, Onikişubat Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından ‘Canlı Kurbanlık Hayvan Satış ve Kesim Yerleri’ belirlenmiştir. Komisyonca belirlenen yerler şunlardır:

Onikişubatta kurban kesim ve satış yerleri açıklandı

Onikişubatta kurban kesim ve satış yerleri açıklandı

2020 yılı için, Onikişubat Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından ‘Canlı Kurbanlık Hayvan Satış ve Kesim Yerleri’ belirlenmiştir. Komisyonca belirlenen yerler şunlardır:

24 Temmuz 2020 Cuma 16:34

KURBANLIK SATIŞ YERLERİ

Gayberli Mahallesi, Hayati Vasfi Taşyürek caddesi üzeri, eski canlı hayvan pazarı yeri

(Kayseri yolu Volkswagen Bayi alt kısmında)

Belediyesi Canlı Hayvan Borsası (Malik Ejder Mah. Kumaşır Sokak No: 126)

KURBAN KESİM YERLERİ

1- Onikişubat Mezbahanesi, Önsen Mahallesi Önsen yolu üzerinde

Büyükbaş ve Küçükbaş kesimi mevcut. Randevu Tel: 0541 392 13 53 - 0530 262 38 28

2- Efendioğlu Mezbahanesi, Hacımustafa Mahallesi Adana yolu altı Piserro fabrikası arkası

Büyükbaş ve Küçükbaş kesimi mevcut. Randevu Tel: 0541 611 69 31 - 0530 737 87 46

3- Ilıca Mezbahanesi

Büyükbaş ve Küçükbaş kesimi mevcut. Randevu Tel: 0536 280 49 21

4- Büyükşehir Belediyesi Türkoğlu İlçesi Kılılı Mahallesi

Büyükbaş ve Küçükbaş kesimi mevcut. Randevu Tel: 0344 215 55 44 – 0532 665 46 01

ÖNEMLİ NOT : Onikişubat Belediyesi ücretsiz kurban kesim yerleri

önceki yıllarda, 6 adet kapalı pazar yerimizde, ücretsiz olarak yapılmaktaydı. Bu yıl kurban kesim hizmeti, Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılamamaktadır.

KURBAN KESİM ÜCRETLERİ

(İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenmiştir.)

BÜYÜKBAŞ KURBAN KESİM ÜCRETİ : 300,00 (Üç Yüz)TL

KÜÇÜKBAŞ KURBAN KESİM ÜCRETİ : 75.00 (Yetmiş Beş)TL

KAÇAN KURBANLIKLARIN YAKALANMASI VE DİĞER ŞİKÂYETLERİNİZ İÇİN

ALO ZABITA : 153

ALO POLİS : 155

Anahtar Kelimeler:
Onikişubatta Kurban Kesim Ve Satış Yerleri Açıklandı
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