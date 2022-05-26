Op. Dr. Faruk Atlı UGİYAD’ı ziyaret etti

Dernek binasında gerçekleşen ziyarette, Op. Dr. Faruk Atlı, UGİYAD Genel Başkanı Kenan Onaran ve yönetim kurulu üyeleriyle yaklaşan yerel seçimler, ülke ve şehir ekonomisi üzerine sohbet etti.

Kahramanmaraş basınının sorunlarının da ele alındığı ziyarette, Başkan Onaran UGİYAD'ın faaliyetlerini, hedeflerini ve projelerini anlattı.

Basının önemli bir güç ve demokrasinin teminatı olduğunu ifade eden Opr. Dr. Faruk Atlı, “Basın, toplumun dilidir. Bugün Kahramanmaraş’taki gazete cemiyetlerini ziyaret ediyoruz. Hem fikir alışverişinde bulunuyor hem de gazeteci kardeşlerimizi dinliyoruz. Çünkü gazeteci kamuoyu adına gözlem yapar ve yaptığı gözlemleri kamuoyu yararına değerlendirir. Bu yönüyle toplumu yönlendirir” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren UGİYAD Genel Başkanı Kenan Onaran, yönetim kurulu ve üyeleri adına Op. Dr. Faruk Atlı’ya teşekkür etti.

Ziyarete; Uluslararası Gazeteciler, İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Sibel Atıcı, İsmail Koyuncu, Muhammed Özer, Ömer Faruk Salman, Zekeriya Okutucu ve Tural Şahbazlı katıldı.