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Orman Yangınlarının Yüzde 89’u İnsan Kaynaklı

Kahramanmaraş başta olmak üzere son 10 günde 387 orman yangınına müdahale edildi.

Orman Yangınlarının Yüzde 89’u İnsan Kaynaklı

Orman Yangınlarının Yüzde 89’u İnsan Kaynaklı

Kahramanmaraş başta olmak üzere son 10 günde 387 orman yangınına müdahale edildi.

18 Temmuz 2023 Salı 17:45

Havaların ısınmasıyla birlikte yurt genelinde çıkan orman yangınlarında binlerce hektarlık alan zarar gördü.

2022 yılı boyunca 1801 orman yangını çıktı ve toplam 12 bin 210 hektar alanın zarar gördüğü bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün verilerine göre bu yangınların başlıca sebebi insan.

2011-2022 yıllarını kapsayan istatistiklere bakıldığında yangınların sadece yüzde 11’inin doğal sebeplerden çıktığı anlaşılıyor. Geriye kalan yüzde 89’u ise insan kaynaklı. Terör ve sabotajın dışında, bunların da yüzde 31’i ihmal ve tedbirsizlik yüzünden meydana gelen yangınlar.

2022'de orman yangınlarında dakikada 16 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı. 2023 yılanın bilançosu ise önümüzdeki aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.

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