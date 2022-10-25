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OSKADER, Baro Başkanı Seçilen Kahramanmaraşlı Karakoç’u Ziyaret Etti

Osmaniye Kahramanmaraşlılar Derneği (OSKADER), geçtiğimiz günlerde Osmaniye Barosu başkanı seçilen Kahramanmaraşlı hemşehrimiz Av. Mehmet Karakoç’u ziyaret etti.

OSKADER, Baro Başkanı Seçilen Kahramanmaraşlı Karakoç’u Ziyaret Etti

OSKADER, Baro Başkanı Seçilen Kahramanmaraşlı Karakoç’u Ziyaret Etti

Osmaniye Kahramanmaraşlılar Derneği (OSKADER), geçtiğimiz günlerde Osmaniye Barosu başkanı seçilen Kahramanmaraşlı hemşehrimiz Av. Mehmet Karakoç’u ziyaret etti.

25 Ekim 2022 Salı 13:31

Kurulduğu günden itibaren yaptığı faaliyetlerle Osmaniye’de yaşayan Kahramanmaraşlılara önemli katkıları olan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma Derneği son yapılan baro seçimlerinde Osmaniye Barosu Başkanı olarak seçilen ve göreve başlayan Av. Mehmet Karakoç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Av. Mehmet Altun yaptığı açıklamada; “Osmaniye Kahramanmaraşlılar Derneği üyemiz hemşehrimiz Av. Mehmet Karakoç beyin Osmaniye Baro Başkanı seçilmesinden dolayı ziyaret gerçekleştirdik. Tebrik ve başarı dileklerimizi Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte ilettik. Hoş sohbetleri ve misafirperverliği için kendisine teşekkür ederiz. Başarılarının devamını dileriz.” İfadelerine yer verdi.

Baro Başkanı Av. Mehmet Karakoç da üyesi olduğu OSKADER’in ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek OSKADER üyelerine teşekkür etti.

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OSKADERBaro Başkanı Seçilen Kahramanmaraşlı Karakoç’u Ziyaret Etti
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