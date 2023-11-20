Osman Okumuş vizyonu Kahramanmaraş'ı geleceğe taşıyacak!

Başkan Okumuş, şehre dinamik projelerle öncülük ederek, hızlı ve sürdürülebilir gelişimi vaat ediyor.

Öncelikli Hedef: Kahramanmaraş'ı Daha İleri Taşımak

Başkan Okumuş'un öncelikli hedefi, Kahramanmaraş'ı her alanda daha ileri taşımak ve şehirdeki potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek. Master projelerin hazırlanması, planlama ve strateji üretimi bu hedef doğrultusunda önemli görevler arasında bulunuyor.

Hızlı Çözümler ve Gelecek Nesillere Yaşanabilir Kent Mirası

Başkan Okumuş, az zamanda çok iş yapma mecburiyetini vurgulayarak, şehirleşme ve yapılaşma konularında acil çözümler üreteceklerini ifade etti. Aynı zamanda, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent mirası bırakmak için somut adımlar atılacağını belirtti.

Kahramanmaraş'ı Cazibe Merkezi Haline Getirecek Projeler

Kahramanmaraş'ın çehresini değiştirecek projeler arasında Yatay Mimari, Yeşil Şehir, Sürdürülebilir Kalkınma, Kadim Şehir Merkezi, Doğa Dostu Uydu Kentler, İhtisas Sanayi Bölgeleri, Girişimcilik Merkezleri, Zanaat Atölyeleri, Kültür Kampüsleri, Fauna Vadisi, Su Dünyası ve Spor Arenaları gibi önemli eserler bulunuyor. Başkan Okumuş, bu projelerle Kahramanmaraş'ı Anadolu'da bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Osman Okumuş: "Yeni Dönem Kahramanmaraş'a Çok Yakışacak"

Başkan Okumuş, dinleyen, çözüm üreten ve zamanı verimli kullanan bir Başkan olacaklarına dair güvence vererek, yeni dönemin Kahramanmaraş'a çok yakışacağını belirtti. Anadolu'da Cazibe Merkezi olmanın ilk adımının Kahramanmaraş'ta atılacağını söyleyen Okumuş, şehri daha yaşanabilir ve çağdaş bir noktaya taşıma vizyonuyla seçimlere hazırlandıklarını dile getirdi.