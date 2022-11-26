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Osman Okumuş Yılın Öğretmeni Seçildi

Türkoğlu ilçesi Belediye Başkanı Osman Okumuş, Sivil Toplum Örgütleri, iş insanları, sanayicileri ve eğitim kurumlarınca yapılan anketlerde yılın öğretmeni oldu.

Osman Okumuş Yılın Öğretmeni Seçildi

Osman Okumuş Yılın Öğretmeni Seçildi

Türkoğlu ilçesi Belediye Başkanı Osman Okumuş, Sivil Toplum Örgütleri, iş insanları, sanayicileri ve eğitim kurumlarınca yapılan anketlerde yılın öğretmeni oldu.

26 Kasım 2022 Cumartesi 13:53

Kahramanmaraş’ın Metropol ilçeleri arasına giren Türkoğlu İlçesinin başarılı belediye başkanı Osman Okumuş 10 yıl öğretmenlik hayatında bir çok ödül alırken daha sonra siyasete atıldı.

Okumuş, Beyoğlu Beldesine Belediye Başkanı seçildi. İki dönem Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yaptıktan sonra, Son iki dönemde de Türkoğlu Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdürmektedir.

Maraş Medya Yayın Grubunun yaptırdığı ankette oy çokluğu ile Osman Okumuş yılın öğretmenliğine layık görüldü.

ÖZGEÇMİŞ

1971 Yılında Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinin Beyoğlu Beldesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beyoğlu Beldesinde, Lise öğrenimini Hatay ili Dörtyol ilçesinde tamamladı.

1994 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden, Tarım Makineleri Mühendisi olarak mezun olduktan sonra 1997-2004 yıllarında Öğretmenlik mesleğini icra etti. 2004 – 2009 ve 2009 – 2014 yıllarında 2 dönem Beyoğlu Belde Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

10 yıl Belde Belediye Başkanlığını yaptıktan sonra, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 yılı yerel seçimlerinde aday olduğu AK Partiden, Türkoğlu İlçe Belediye Başkanı seçilmiş olup halen Türkoğlu Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

2014 yılından itibaren Belediye Başkanlığı görevlerinde Türkoğlu ilçesini 3. Metropol ilçe yapma hedefi ile birçok projeleri hayata geçiren Osman Okumuş, evli ve 4 (Hanne Nida, Ahsen Büşra, Hayrunnisa ve Hatice Sena) kız çocuğu babasıdır.

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