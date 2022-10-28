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Osmaniye-Kahramanmaraş Sınırında Orman Yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yeşildere köyünde 3 gün önce başlayan orman yangını sürüyor.

Osmaniye-Kahramanmaraş Sınırında Orman Yangını

Osmaniye-Kahramanmaraş Sınırında Orman Yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yeşildere köyünde 3 gün önce başlayan orman yangını sürüyor.

28 Ekim 2022 Cuma 09:23

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yeşildere köyü ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Çokran Mahalle sınırları arasındaki 1800 rakamda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Osmaniye-Kahramanmaraş Sınırında Orman Yangını
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