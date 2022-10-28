Osmaniye-Kahramanmaraş Sınırında Orman Yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yeşildere köyü ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Çokran Mahalle sınırları arasındaki 1800 rakamda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.