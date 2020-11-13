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Osmaniye’de "Deprem ve Doğal Afet Yönetimi" toplantısı

Bahçe ilçesinde Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında "Deprem ve Doğal Afet Yönetimi" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Osmaniye’de "Deprem ve Doğal Afet Yönetimi" toplantısı

Osmaniye’de "Deprem ve Doğal Afet Yönetimi" toplantısı

Bahçe ilçesinde Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında "Deprem ve Doğal Afet Yönetimi" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

13 Kasım 2020 Cuma 18:11
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Vali Yılmaz, Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen toplantıda, afetlere karşı hazır olmanın zorunlu olduğunu belirtti.

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde ciddi anlamda deprem yaşanabileceğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

“Afetlerin acısı gerçekten çok büyük oluyor. Aileler yok oluyor. Çocuklar annesiz ve babasız kalabiliyor. Anneler, babalar çocuklarını kaybedebiliyor. Bu nedenle bu acıları yaşamamak için afetleri yaşamadan gerekli hazırlıkları yapmak zorundayız. Bir canın değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Burada masraftan kaçmayacağız. İmkanlarımızı zorlayacağız. İmkanı olmayan vatandaşlarımızın elbette elimizdeki imkanlar ölçüsünde yanlarında olacağız. Önce biz kendi üzerimize düşeni yani afet öncesinde afetlere karşı hazırlığımızı yapacağız.”

Konuşmadan sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü uzmanları tarafından sunum yapıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat da Bahçe ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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