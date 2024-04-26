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Otel Duruşmasında Gerginlik

Adıyaman'da, 6 Şubat depreminde 35'i Kıbrıslı kafileden toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel ile ilgili başlayan ikinci duruşmada gerginleşen ortam nedeniyle mahkeme salonunda emniyet güçlerince tedbir alınırken mahkemeye beş dakika ara verildi.

Otel Duruşmasında Gerginlik

Otel Duruşmasında Gerginlik

Adıyaman'da, 6 Şubat depreminde 35'i Kıbrıslı kafileden toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel ile ilgili başlayan ikinci duruşmada gerginleşen ortam nedeniyle mahkeme salonunda emniyet güçlerince tedbir alınırken mahkemeye beş dakika ara verildi.

26 Nisan 2024 Cuma 15:34

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Adıyaman'daki İsias Otel'de KKTC Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol kafilesinden 35 kişinin de yer aldığı toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği davada gergin anlar yaşandı.

Mahkemede İsias Otel sahibi Ahmet Bozkurt ve diğer sanıkların savunmalarıyla başlayan duruşma, tanıkların ifadeleri ve avukatların talepleriyle devam etti. Gerginleşen ortam nedeniyle mahkeme salonunda emniyet güçlerince tedbir alınırken mahkemeye beş dakika ara verildi.

Ailelerin ve yakınlarının duygusal anlar yaşadığı duruşmada adalet arayışı devam ediyor. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, adaletin sağlanana kadar mücadelelerinin süreceğini vurgularken, diğer tanıklar da benzer duyguları paylaştı.

Mahkeme heyeti, dosyaya sunulan raporları incelemeye devam ederken, uzmanların dinlenmesine karar verdi. Bu karar üzerine savunma avukatları tepki gösterse de mahkeme heyeti kararında ısrar etti.

Duruşma, her iki tarafın talepleri doğrultusunda ilerlerken, mahkemeye verilen beş dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Davanın detayları ve gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Otel Duruşmasında Gerginlik
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