Öz Keven Hac Malzemeleri Şirket Müdürü Hakan Keven’den kandil mesajı

Keven mesajında şunları dedi;

“Peygamber Efendimiz’in doğumu vesilesiyle kutladığımız bir Mevlid Kandil'ine daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın mübarek Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin başta, ilimize, ülkemize, Müslüman âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan diliyorum.

Kandil günleri kardeşlik bağlarımızı güçlendiren önemli günlerdir. Bu günlerde dargınlıklar, kırgınlıklar sona erdirilmeli, varsa etrafımızdaki ihtiyaç sahibi kimselere yardım edilmelidir. Hz. Peygamber’in örnek hayatından bize gösterdiği üzere iyiliği, güzel ahlakı, doğruluğu, birbirini sevmeyi en önemli vazifelerimiz olarak görmeliyiz.”