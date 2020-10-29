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Öz Keven Hac Malzemeleri Şirket Müdürü Hakan Keven’den kandil mesajı

Öz Keven Hac Malzemeleri Şirket Müdürü Hakan Keven, Mevlit kandil münasebetiyle yayınladığı mesajında, Kandil günlerinin kardeşlik bağlarını güçlendiren önemli günlerden biri olduğunu dile getirdi.

Öz Keven Hac Malzemeleri Şirket Müdürü Hakan Keven’den kandil mesajı

Öz Keven Hac Malzemeleri Şirket Müdürü Hakan Keven’den kandil mesajı

Öz Keven Hac Malzemeleri Şirket Müdürü Hakan Keven, Mevlit kandil münasebetiyle yayınladığı mesajında, Kandil günlerinin kardeşlik bağlarını güçlendiren önemli günlerden biri olduğunu dile getirdi.

29 Ekim 2020 Perşembe 15:09
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Keven mesajında şunları dedi;

“Peygamber Efendimiz’in doğumu vesilesiyle kutladığımız bir Mevlid Kandil'ine daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın mübarek Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin başta, ilimize, ülkemize, Müslüman âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan diliyorum.

Kandil günleri kardeşlik bağlarımızı güçlendiren önemli günlerdir. Bu günlerde dargınlıklar, kırgınlıklar sona erdirilmeli, varsa etrafımızdaki ihtiyaç sahibi kimselere yardım edilmelidir. Hz. Peygamber’in örnek hayatından bize gösterdiği üzere iyiliği, güzel ahlakı, doğruluğu, birbirini sevmeyi en önemli vazifelerimiz olarak görmeliyiz.”

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Öz Keven Hac Malzemeleri Şirket Müdürü Hakan Keven’den Kandil Mesajı
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