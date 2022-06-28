Öz Sağlık İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Arifoğlu’ndan güvenlik görevlilerine anlamlı ziyaret!

Hastanede görevi başında olan güvenlikçileri ziyaret ederek tatlı ikramında bulunan Murat Arifoğlu; “Kamuda ve özel sektörde toplumun huzuru için mücadele ediyorlar.

Özel Güvenlik görevlilerimiz başta hastanelerimizde, eğitim kurumlarımızda, ibadethanelerimizde, havalimanlarında, alışveriş merkezlerinde, parklarda, bahçelerde, kısaca insanın huzuru için hayatımızın her alanında gece gündüz demeden fedakârca çalışmaktalar.

Onların bu özverili çalışmalarını göz ardı etmemeli, toplum olarak destek olmalıyız. Arkadaşlarımızın 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftalarını en içten dileklerimle kutluyorum.” diye konuştu.