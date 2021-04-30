Öz Sağlık –İş Sendikası Kahramanmaraş İl Başkanı Arifoğlu: “Kemal Yusuf Aydın derhal sağlık işçilerinden özür dilemelidir”

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan ÖZ Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş İl Başkanı Murat Arifoğlu, Aydın’ı sağlık işçilerinden özür dilemeye ve sözlerini geri almaya davet ederken, “Aksi takdirde taşerondan kadroya geçen sağlık işçileri adına hukuki süreç başlatacağız” dedi.

Arifoğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Adında demokrat ifadesi bulunan bir sendikanın Kahramanmaraş il başkanı, ne kurumsal kimliklerine ne de sendikacı kimliliğine uymayan davranışlar sergilemiş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla, taşerondan kadroya geçen sağlık işçilerine “ diploma yok, evrak yok, stres yok. Salla başı, al maaşı” diyerek yakışıksız sözler sarfetmiş, hakaret etmiştir.

Taşerondan kadroya geçirilen sağlık işçileri, düzenlenen bir Kanun Hükmünde Kararname’nin tüm şartlarını yerine getirerek kadro almışlardır ve muhatapları Demokratik Sağlık-Sen değil, Sağlık Bakanlığı’dır. Sağlık iş kolunun yetkili sendikası olan Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak sağlık işçisine aleni olarak yapılan bu hakaret karşısında İl Başkanı Kemal Yusuf Aydın’ı özür dilemeye ve sözlerini geri almaya çağırıyoruz.

Özellikle pandemi koşullarında canını hiçe sayarak salgınla savaşan sağlık işçisinin bu çabalarını “klavye delikanlılığı” sevdalısı bir sözde sendikacıya asla feda etmeyeceğiz. Demokrat Sağlık-Sen Genel Merkezi’nin de bu il başkanı hakkında gereğini yapacağını umuyoruz. Kahramanmaraşlı sağlık işçisini aşağılama cüreti gösteren Yusuf Kemal Aydın gereğini yerine getirmezse, bizler sağlık işçisinin hakkını hukuki yollardan arayacağız”