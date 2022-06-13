Özbekistan Heyeti Sular Akademi Hastanesi’nde

Özbekistan’da özel sağlık hizmetinin olmadığını belirten Andijan Valisi Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich, kendi ülkelerinde ’de özel hastanelerin hayata geçeceğini ve bu hususta Özel Sular Akademi hastanesini ziyaret ederek bilgi aldıklarını söyledi.

‘’Sular Akademi hastanesine hayran kaldık’’

Özbekistan’lı heyet hastane içerisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldılar.

Andican Bölgesi Valisi Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich, Türkiye Sağlık alanında çok iyi bir noktada bizde Özbekistan olarak Türkiye’deki gerek resmi gerekse özel hastaneleri ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bu anlamda da Kahramanmaraş’ın en büyük özel hastanesi olan Özel Sular Akademi hastanesini ziyaret ettik. Bizleri çok güzel karşıladılar hastane içerisinde inceleme fırsatımız oldu. Gerçekten ortada çok güzel bir hizmet var. Ben bu hizmette emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Donanımına ve mimarisine hayran kaldık, inşallah bizde ülkemizde bu nitelikte hastanelere kavuşacağız dedi’.

Kardeş Ülke Özbekistan heyeti onur verdi

Özel Sular Akademi Hastanesi yönetim kurulu başkanı Hasan Sular Özbekistan’ın Andican Bölgesi Valisi Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek onur duyduklarını ifade etti.

Hastane hakkında bilgi veren Hasan Sular, şöyle konuştu; Hastanemiz 300 yatak kapasitesi, yoğun bakım ünitesi ve son teknoloji cihazlarıyla Kahramanmaraş ve bölge halkımıza hizmet veriyor.

Sular Akademi Hastanesi, 7 ameliyathanesi, 100 yataklı yoğun bakım ünitesi, 46 acil gözlem yatağı ve 330 yatak kapasitesi ve güçlü hekim kadrosuyla sağlık alanında ihtiyaca cevap veriyor. İlerleyen süreçte Vakıf Üniversitesi bünyesinde hizmet vermesini planlıyoruz hastanenin hekim kadrosunda yer alan akademik unvanı olan hocalar ile eğitim verilmesi hedefliyoruz dedi’.