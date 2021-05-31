Özdemir ve Görgel arsan kavşağını inceledi

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek kavşaktaki çalışmalar hakkında görüşme yaptı.