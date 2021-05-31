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Özdemir ve Görgel arsan kavşağını inceledi

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek kavşaktaki çalışmalar hakkında görüşme yaptı.

Özdemir ve Görgel arsan kavşağını inceledi

Özdemir ve Görgel arsan kavşağını inceledi

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek kavşaktaki çalışmalar hakkında görüşme yaptı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:43
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Bugün ise karayolları Mersin Bölge Müdürü Mehmet Fidan Arsan kavşağına gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Av. Fırat Görgel’de çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bölge Müdürü Fidan ile görüşmeler yaparak yüklenici firmaya çalışmaların hızlandırılması yönünde talimatlar verildi.

Karayolları Mersin Bölge Müdürü Mehmet Fidan yaptığı açıklamada desteklerini esirgemeyen AK kadrolara teşekkürlerini iletti.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel ise çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir yaptığı açıklamada Kahramanmaraş halkının büyük sorunu olan arsan kavşağında en kısa zamanda sonuca varılacak dedi.

Son Güncelleme: 31.05.2021 19:37
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