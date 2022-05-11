Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata uyumu sporla kolaylaşacak

Özel gereksinimli bireylere yönelik büyük bir hassasiyetle hayata geçirdiği çalışmalarla tüm Türkiye’ye model olan Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında anlamlı bir protokol imzalandı. Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde faaliyet gösteren Down Kafe’de düzenlenen protokol törenine Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Onikişubat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kadir Gemci, Kahramanmaraş Down Sendromu Çocukları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Zeynep Nur Mahçiçek Yerhan ile antrenörler katıldı. İmzalanan protokolle birlikte toplumdaki özel gereksinimli bireylerin sportif faaliyetlerle sosyal hayata uyumunu kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak hedefleniyor.

“Özel gereksinimli bireylerimizin ve ailemizin her zaman yanındayız”

Protokol öncesinde açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, özel gereksinimli bireyler için yaptıkları çalışmaları anlatarak, “Onikişubat Belediyesi gerçekten de fiziki çalışmalarının çok ötesinde eğitim faaliyetlerine öncelik veriyor. Bu bağlamda Onikişubat Belediyesi olarak 7 tane okul yaptık, yurduyla beraber ama 2 tane de rehabilitasyon merkezi yaptık. Bunlar da bizim için çok değerliydi doğrusu. O rehabilitasyon merkezlerinden birini yaptık, içinde 6 tane binası vardı. Her bir binanın ayrı bir fonksiyonu vardı. Orayı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza devrettik. Sonra ikinci projemize başladık ama eğer niyet halis ise Cenab-ı Hak arkadan bir vesile gönderiyor. Buranın açılışına da bir zengin arkadaşımız daha geldi, şimdi de yeni bir projemiz daha var. Hazine’den yerini aldık, otizmli çocuklarımız için bir proje yapacağız. Orayı da o arkadaşımız finanse edecek. Bir taraftan engelliler, bir taraftan down sendromlular, bir taraftan da otizmli çocuklarımız için, toplamda üç tane rehabilitasyon merkezimiz olacak. Onikişubat Belediyesi olarak Kahramanmaraş’ımızın bu alandaki eksikliğini böylelikle gidermiş olacağız. Bugün de özel gereksinimli gençlerimizin sportif anlamda da gelişimlerini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle anlamlı bir protokol imzaladık. İl Müdürümüz Cemil Boz’a desteklerinden ve ilgisinden ötürü teşekkür ediyorum. Bizler özel gereksinimli bireylerimizin ve ailemizin her zaman yanındayız” dedi.

“İmzaladığımız protokol önemli bir örnek teşkil edecek”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ederek, anlamlı bir protokole imza attıklarını söyledi. Boz, “Öncelikle down sendromlu bireylerimiz için çok anlamlı çalışmalar yapan Onikişubat Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ediyorum. Buradaki iş birliğimiz çok anlamlı. Özel gençlerimize ve çocuklarımıza spor noktasında destek olacağız. Bizim uzman antrenörlerimizle birlikte bir iş birliği protokolü yaptık. Bu iş birliğini sadece burayı kapsayan değil, genel olarak bütün alanlarda iş birliğine çevirmiş olduk. Hassaten bu iş birliğine özveriden dolayı Başkanımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bizler için çok önemli bir alanda iş birliği olmuş oldu. Kendi bünyemizdeki antrenörlerimizin zaten engelli bireylerimizle çalışmaları var ama bunu kurumsal birlikteliğe çevirmemiz önemli bir örnek teşkil edecektir. Halkayı büyüterek çalışmalarımızı devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Özel gereksinimli çocuklar için sporun ve sanatın önemi tartışılmaz”

Özel gereksinimli bireyler için spor ve sanatın önemli olduğuna vurgu yapan Kahramanmaraş Down Sendromu Çocukları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Zeynep Nur Mahçiçek Yerhan da, “Onikişubat Belediyemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Özel Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi arasında özel gereksinimli bireylerimizin spor yaşamını daha profesyonel noktalara taşımak adına güzel bir protokol imzalandı. Hem spor branşlarını daha geniş çerçevelerde çocuklarımıza sunabilmek hem de ileri düzeyde profesyonel çalışmalar yapmalarını sağlamak adınaydı bu protokol. Hakikaten özel gereksinimli çocuklar için sporun ve sanatın önemi tartışılmaz. Onların gelecek planında çok önemli unsurlar bunlar. Onları gelecekte belki milli sporcu belki de Avrupa ve dünya şampiyonları olarak göreceğiz. Bunu diliyor ve umuyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.