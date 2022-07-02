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Özel Sular Akademi Hastanesi’nden yangın tatbikatı!

Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi’nde il Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi’yle ortaklaşa yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Özel Sular Akademi Hastanesi’nden yangın tatbikatı!

Özel Sular Akademi Hastanesi’nden yangın tatbikatı!

Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi’nde il Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi’yle ortaklaşa yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 11:51
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Özel Sular Akademi Hastanesi (HAP) Hastane Acil Planlama Başkanı Dr. Yasin Kabaağıl, tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirterek, "Her an, her şey olacakmış gibi hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.

Kabaağıl, burada bugün İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi’yle ortaklaşa bir yangın tatbikatı düzenlemiş bulunmaktayız. Sağlık hizmeti sunan kurumlar olarak zaten önceliğimiz hastaya zarar vermeme mantığında bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili burada çok güzel Sağlık Müdürlüğündeki arkadaşlarla birlikte çok güzel bir tatbikat yapmış olduk.. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü afetlerdeki ekiplerden başta olmak üzere bizim birimimizde hastane yönetimimizin başkanlığının kurmuş olduğu ekiple birlikte beraber bu işi yürüttük. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Bu konuyla alakalı ileriki yıllarda İl Sağlık Müdürlüğü’yle beraber burada çok daha güzel tatbikatlar yapacağımız kanaatindeyim. Herkese teşekkür ediyorum.

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Özel Sular Akademi Hastanesi’nden Yangın Tatbikatı!
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