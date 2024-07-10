Özgür Özel’den Kahramanmaraş’a destek sözü!

Ziyarette, Ekinözü ilçesinin 6 Şubat'taki deprem felaketi sonrası yeniden yapılanma sürecinde yapılacak çalışmalar ele alındı.

Başkan Vicdan, depremin ardından öncelikli olarak ele alınması gereken projeler hakkında detaylı bir rapor sundu. Bu projeler arasında altyapı iyileştirmeleri, sosyal hizmetlerin arttırılması ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi yer alıyor.

Ziyaret sırasında Ekinözü'nün turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve ilçenin rezerv alanına alınması konuları da gündeme geldi. Başkan Vicdan, ilçenin doğal ve tarihi zenginliklerini koruma altına alarak turizmin canlandırılmasını hedefleyen projelerin önemine değindi.

DEPREM SONRASI YENİDEN YAPILANMA VE PROJELER

Belediye Başkanımız Harun Vicdan, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde öncelikli olarak ele alınması gereken projeler, altyapı iyileştirmeleri, sosyal hizmetlerin arttırılması ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi konularında hazırlanan raporu, Sayın Genel Başkan Özgür Özel'e iletti. Başkan Vicdan, ilçemizin hızlı bir şekilde toparlanması ve geleceğe güvenle bakabilmesi adına yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, destek taleplerini iletti.

EKİNÖZÜ’NÜN REZERV ALANINA ALINMASI VE TURİZM POTANSİYELİ

Ziyarette ayrıca, Ekinözü'nün rezerv alanına alınması ve bu kapsamda yapılan çalışmalar da gündeme getirildi. Rezerv alanına alınmasıyla birlikte ilçemizin doğal ve tarihi dokusunun korunması, turizmin geliştirilmesi ve ekonomik kalkınmanın sağlanması amacıyla yapılan çalışmaların önemine değinildi. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle Ekinözü'nün cazibe merkezi haline gelmesi ve bölge halkının refah seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

EKİNÖZÜ İÇMELERİ’NİN ÖNEMİ

Belediye Başkanı Harun Vicdan, Ekinözü İçmeleri'nin Türkiye'nin en büyük içmecelerinden biri olduğunu vurguladı. Her yaz yaklaşık 100.000 kişiyi misafir eden Ekinözü İçmeleri'nin, bölge turizmine büyük katkı sağladığını belirten Vicdan, "Depremin yaralarının bir an önce sarılması ve vatandaşlarımızın yeniden Ekinözü İçmeleri ‘ne gelmelerini sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Bu süreçte göreve geldiğimiz andan itibaren Ekinözü Belediyesi olarak, acil ihtiyaçları karşılamak adına bir dizi önlem aldık. İlk etapta geçici barınma merkezlerine çözümleri sağladık, temel ihtiyaçları karşıladık ve hasar gören altyapıyı onarmak için çalışmalara başladık. Ayrıca, psikososyal destek hizmetleri ve toplumun dayanışma ağlarını güçlendirmeye yönelik projeler üzerinde çalışıyoruz.

31 Mart seçimlerinden bu yana Ekinözü Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmaları da Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e detaylı bir şekilde rapor sunduk. İlçemizin kalkınması için yapılan altyapı iyileştirmeleri, sosyal hizmetlerin artırılması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi konularında adımlar attık. Ancak, depremin ardından ihtiyaç duyulan desteklerin sağlanması için ulusal düzeyde daha fazla dayanışma ve yardım bekliyoruz.

Ekinözü Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğimizi ve bu tür temaslar ile ilçemizin ihtiyaçlarını üst düzeyde dile getirmeye devam edeceğiz Ekinözü'nün her alanda gelişimi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Genel Başkanımız Özgür Özel’e ve Milletvekilimiz Ali Öztunç’a gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum dedi.

GENEL BAŞKAN ÖZEL’DEN EKİNÖZÜ’NE DESTEK SÖZÜ

Görüşme sırasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından Ekinözü ilçesinin yaralarının sarılması için gereken tüm desteğin sağlanacağını belirtti. Özel, “Depremin ardından vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları en kısa sürede gidermek ve ilçemizi yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız. Ekinözü'nün kalkınması ve halkımızın refahı için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” dedi.

Ekinözü ilçesinin tarihinde ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle tanışmasının, ilçeye sosyal belediyecilik anlayışını getirdiğini vurgulayan Özel, “Ekinözü halkını bu değişim için tebrik ediyorum. Belediye Başkanımız Harun Vicdan’ın özverili ve başarılı çalışmalarıyla ilçemizin her alanda gelişim göstereceğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Başkan Vicdan’ın sosyal hizmetler, altyapı projeleri ve turizmin geliştirilmesi konusundaki çabaları sayesinde Ekinözü daha da güzelleşecek” dedi.

Özel, ayrıca, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Ekinözü’nün yanında olmaya, sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede sarmak ve ekonomik-sosyal hayatlarını normale döndürmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Belediye Başkanımız Harun Vicdan’ın liderliğinde, Ekinözü'nün daha güzel günlere kavuşacağına yürekten inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.