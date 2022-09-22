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Öztunç, Bakan Kirişçi'ye Çiftçi Sayısındaki Düşüş ve Azalan Tarım Alanlarını Sordu

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kayıtlı çiftçi sayısındaki büyük düşüş ve tarım yapılan alanların azalmasını Meclis gündemine taşıdı.

Öztunç, Bakan Kirişçi'ye Çiftçi Sayısındaki Düşüş ve Azalan Tarım Alanlarını Sordu

Öztunç, Bakan Kirişçi'ye Çiftçi Sayısındaki Düşüş ve Azalan Tarım Alanlarını Sordu

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kayıtlı çiftçi sayısındaki büyük düşüş ve tarım yapılan alanların azalmasını Meclis gündemine taşıdı.

22 Eylül 2022 Perşembe 12:39

CHP'li Ali Öztunç, pazarda ve markette vatandaşların alım gücüne doğrudan etkide bulunan tarımsal üretim sıkıntılarına dair Bakan Kirişçi'ye sorular yöneltti.

"GIDA ENFLASYONUNU TETİKLEMEKTE"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi veren Ali Öztunç, "Tarım tüm dünya tarafından stratejik sektör olarak kabul edilirken, yanlış politikalar nedeniyle Türkiye’de ekim yapılan toprak büyüklüğü de kayıtlı çiftçi sayısı da giderek azalmaktadır. Bu durum gıda enflasyonunu tetiklemekte, yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşlar gıdaya gerişimde güçlük yaşamaktadır. Üreticilere yeterli ve doğru desteklerin verilmemesi durumunda tablo daha da ağırlaşacaktır." İfadelerini kullandı.

Öztunç'un kamuoyu adına Kirişiçi'den yanıt beklediği sorular şu şekilde oldu:

1-2018-2022 döneminde ve yıllara göre Türkiye’de Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçi sayısı nasıldır?

2-Aynı dönemde ve yıllara göre; (2018-2019-2020-2021 ve 2022) Kahramanmaraş’taki çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı nedir?

3- Aynı dönemde ve yıllara göre tarım desteklerinden, Kahramanmaraşlı üreticiler ne miktarda destek almıştır?

4-Gıda enflasyonundaki tırmanış karşısında, Bakanlığınız üretim ve çiftçi sayısı arttırmak için kısa vadede ne yapacaktır? Kahramanmaraş’ta üretim ve çiftçi sayısı arttırmak için bir projeniz bulunmakta mıdır?

Anahtar Kelimeler:
ÖztunçBakan Kirişçiye Çiftçi Sayısındaki Düşüş Ve Azalan Tarım Alanlarını Sordu
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