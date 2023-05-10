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Öztunç, “Bu Seçim Hayrettin Güngör İle Ali Öztunç Arasındadır”

Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ali Öztunç, Bu seçim Hayrettin Güngör ile benim aramda. Hayrettin Güngör’den memnunsanız oyunuzu Ak Partiye verin. Benden memnunsanız oyunuzu bana verin.

Öztunç, “Bu Seçim Hayrettin Güngör İle Ali Öztunç Arasındadır”

Öztunç, “Bu Seçim Hayrettin Güngör İle Ali Öztunç Arasındadır”

Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ali Öztunç, Bu seçim Hayrettin Güngör ile benim aramda. Hayrettin Güngör’den memnunsanız oyunuzu Ak Partiye verin. Benden memnunsanız oyunuzu bana verin.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 13:33

Kahramanmaraş’ın ayağa kaldıracaklarını söyleyenlerin 22 yılda söz verdikleri halde neleri yapamadıklarına bakmak lazım diyen Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ali Öztunç, “22 yıldır Kahramanmaraş’ı yönetiyorlar. Allah aşkına geriye dönüp bakalım. Kahramanmaraş’a ne kattılar. Komşulara yatırım yağarken bizim halkımız çile çekti. Başka bir şehirde 3 ayda biten Köprülü Kavşak Kahramanmaraş’ta 3 yılda bitirilemedi. Şehir merkezinde dışarıdan ziyaretçi alan en önemli tarihi yapılarımızdan Kahramanmaraş Kalesi’ni yıllarca kapattılar ve hizmete açamadılar. Gaziantep’te Zeugma her yıl yüzbinlerce ziyaretçi çekerken bunlar Germanicia gibi Dünyanın en değerli mozaik alanını açıp bir müze yapmayı bile beceremediler. İlçeleri hep dışladılar ilçelerimizle aramızda olması gereken gönül bağını, hizmet bağını kuramadılar. Şimdi çıkmışlar Kahramanmaraş’ı ayağa kaldıracağız diyorlar. Allah aşkına 22 yıldır en çok oyu aldılar ve devlet gücünü ellerindeydi ne yapabildiler. Tüm güç ellerinde olduğu halde Kahramanmaraş’a çivi çakmadılar. Şimdi çıkmış Kahramanmaraş’ı 1 yılda ayağa kaldıracağız diyorlar. Kıymetli hemşerilerim bu seçim şehrine hizmet etmeyenlerle Atom Karıncanın seçimidir. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’den memnunsanız helali hoş olsun gidip Ak Partiye oy verin. Ama Hayrettin Güngör başarısız diyorsanız ben buradayım onun rakibi benim bana oy verin. Beş yıldır Kahramanmaraş’ta muhalefet Milletvekilliği nasıl yapılırmış gösterdim. Milletimiz onlara yedi uyurlar dediler bana da Atom Karınca dedi. Takdiri Kahramanmaraş halkına bırakıyorum. Hemşehrilerim ne derse başımın üzerinde yerleri var. Beş yıl boyunca gece gündüz demeden şehrime hizmet ettim. Benim vicdanım rahat. Sokakta başım dik geziyorum. Halkımızın vereceği karne de şehrimizin gelecek beş yılını ilgilendiriyor. Kahramanmaraşlı hemşerilerim düne kadar kendilerine selam vermeyen gelip dertleriyle ilgilenmeyenlere, seçimden önce orta olmayıp seçim günü gelince sokağa inenlere gereken cevabı verecektir. ”dedi.

Anahtar Kelimeler:
Öztunç“Bu Seçim Hayrettin Güngör İle Ali Öztunç Arasındadır”
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