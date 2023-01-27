Öztunç, Dulkadiroğlu’nda dört köyün sınırlarının değiştirilmesinine tepki gösterdi!

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin halkın görüşünü almadan ve bir gerekçe açıklamadan dört köyün sınırlarını değiştirmesi huzursuzluğa neden oldu. Arazi sınırlarının değiştirilmesiyle kime ne faydanın sağlandığının anlaşılamadığını belirten köylüler, husumet ve anlaşmazlıkların önüne geçilmesi için acilen kararın iptal edilmesini istedi.

"KARMAŞA VE HUSUMET ENDİŞESİ”

Konuya dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP’li Ali Öztunç, “Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, Bertiz Bölgesinde bulunan Karamanlı, Baydemirli, Çatmayayla ve Boyalı köylerinin sınırlarını, köylülerin haberi olmadan değiştirmiştir. Dulkadiroğlu Belediyesi o bölgede yaşayanlardan habersiz, kimseye danışmadan, bir oldu bitti ile değiştirdiği köy sınırlarını, neden ve hangi gerekçe ile yaptığını halka izah etmemektedir. Bu bölgede yaşayanlar, köylerin sınırlarının değiştirilmesinin köyler arasında karmaşa ve husumet yaratacağı endişesi taşımaktadır.” Dedi.

Öztunç’un hemşerileri adına Bakan Kurum’ndan yanıt beklediği sorular şu şekilde oldu:

Dulkadiroğlu Belediyesi, BertizBölgesinde bulunan Karamanlı, Baydemirli, Çatmayayla ve Boyalı köylerinin sınırlarını neden ve hangi gerekçe ile değiştirmiştir?

Ezelden beri, atadan dededen kalan bu arazilerin sınırlarını değiştirmek Dulkadiroğlu Belediyesine veya kimlere ne gibi bir fayda sağlamıştır?

Belediye bu değişikliği yaparken burada yaşayan insanların görüşlerini neden almamıştır? Neden habersizce yapmıştır?

Köylerin sınırlarını değiştirmenin köyler arasında husumet ve karmaşa oluşturacağı endişesi taşımıyor musunuz? Oluşacak husumet ve anlaşmazlıklar karşısında ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Bu köylerdeki insanlar bu uygulamanın iptalini ve köylerin eski sınırlarına dönmesini talep etmektedirler. Bu kararın iptali yönünde bir çalışmanız olacak mıdır?