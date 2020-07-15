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Pandemi Ve Sonrası İnovasyonun Yönü Konulu Uluslararası Sanal Kongre Düzenleniyor

SANKO Üniversitesi’nde 11 Haziran Perşembe günü “Pandemi ve Sonrası İnovasyonun Yönü” ana başlığı altında “SANKO Üniversitesi Tıpta İnovasyon Buluşmaları 6” konulu uluslararası kongre düzenleniyor.

Pandemi Ve Sonrası İnovasyonun Yönü Konulu Uluslararası Sanal Kongre Düzenleniyor

Pandemi Ve Sonrası İnovasyonun Yönü Konulu Uluslararası Sanal Kongre Düzenleniyor

SANKO Üniversitesi’nde 11 Haziran Perşembe günü “Pandemi ve Sonrası İnovasyonun Yönü” ana başlığı altında “SANKO Üniversitesi Tıpta İnovasyon Buluşmaları 6” konulu uluslararası kongre düzenleniyor.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:01

Kongre Başkanları Prof. Dr. İlker Saygılı ve Prof. Dr. Zafer Çetin tarafından Microsoft Teams üzerinden düzenlenecek kongreye konusunda yetkin bilim insanları konuşmacı olarak katılacak.

Kongre Başkanı, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı, bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Tıpta İnovasyon Buluşmaları Kongresinin, dijital ortamda üç farklı panel kapsamında planlandığını söyledi.

Prof. Dr. Saygılı, “Ar-Ge potansiyelimizi artırmak için etkin işleyen bir inovasyon ekosistemi oluşturmanın önemi ile kongremizi herkese açık ve ücretsiz gerçekleştireceğiz. Ülkemizde mevcut Ar-Ge yapılanmamıza katkıda bulunmak adına tüm paydaş temsilcilerinin bir arada bulunacağı bir ortam hedeflemekteyiz” dedi.

Kongre Başkanı ve SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Çetin ise “Pandemi Sonrası İnovasyonun Yönü”, “Stratejik Niş Alanlar” ve “Pandemi Aşı ve İlaç Çalışmaları” konulu üç panelden oluşan kongremizde birbirinden değerli isimleri konuk edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tıpta İnovasyon Buluşmaları Kongresi’nin 6’ncısı Beyin Cerrahı, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç’ın, “Corona Salgınından Öğrendiklerimiz: Yaşamdaşlık Bilimi ve Kültürü” açılış konferansı ile başlayacak.

Konferans, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi. Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın başkanlığını yapacağı, Pandemi Sonrası İnovasyonun Yönü paneliyle devam edecek. Bu panele; Sağlıkta İşbirliği Platformu Kurucusu Prof. Dr. Melih Bulut, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Utkan Demirci, Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Dr. Erdem Erkul, Araştırıcı İlaç Firmaları Derneği Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli katılacak.

Stratejik Niş Alanlar panelinde ise Biyoekonomi, Giyilebilir Teknolojiler ve Robotik Sistemler, Crispr Cas Teknolojisi ve Geleceğin Gıdası konuları tartışılacak. Bu panelde; Savunma Akademisi Başkanı Doç. Dr. Oral Cenk Aktaş, Kuzey Dakota Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenay Şimşek, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leyla Türker Şener, Northwestern Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mazhar Adlı, Kiel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Gülses katılacak.

Kongre Pandemi Aşı ve İlaç Çalışmaları konularının konuşulacağı ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören, Jackson Laboratuvarı Sorumlu Araştırıcısı Prof. Dr. Derya Unutmaz, Cedars- Sinai Hastanesi Çocuk Hastalıkları AD Başkanı / Arditi Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Moshe Ardıtı, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Urartu Şafak Şeker’in katılacağı panelle son bulacak.

11 Haziran Perşembe günü 10.00- 18.30 saatleri arasında düzenlenecek kongreye ilişkin başvuru ve ayrıntılı bilgiye SANKO Üniversitesi’nin https://www.sanko.edu.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

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Pandemi Ve Sonrası İnovasyonun Yönü Konulu Uluslararası Sanal Kongre DüzenleniyorSANKO ÜniversitesiPandemi Ve Sonrası İnovasyonun Yönü
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