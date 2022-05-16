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Park ve Mesire Alanlarında Bakım Onarım Çalışması

Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde park, bahçe ve mesire alanlarında bir dizi bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Park ve Mesire Alanlarında Bakım Onarım Çalışması

Park ve Mesire Alanlarında Bakım Onarım Çalışması

Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde park, bahçe ve mesire alanlarında bir dizi bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 16:47
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin muhtelif yerlerindeki park, bahçe, yeşil alan ve mesire alanlarında bir dizi bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adresler arasında Pınarbaşı Çamlık Mesire Alanı, 15 Temmuz Millet Bahçesi, Aliye İzzetbegoviç Millet Bahçesi ve Atatürk Parkı yer aldı.  Gerçekleştirilen çalışmalarla, mesire alanları ve parklardaki oyun gruplarının, bankların ve kamelyaların bakım ve onarımı yapılıyor.

Daha Kaliteli Hizmet

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nde çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan park, bahçe ve mesire alanlarında bir dizi bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Park Ve Mesire Alanlarında Bakım Onarım Çalışması
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