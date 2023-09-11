Pazarcık MHP’de Mustafa Tepedibi dönemi!

Kahramanmaraş Pazarcık MHP İlçe Teşkilatı 14. olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Milliyetçi Hareket Partisinde ilçe, il ve büyük kongre süreci başladı, bu kapsamda Pazarcık ilçe kongresi 10 Eylül Pazar günü saat 11.00’da Yukarı Pazarcık Taziye evi (Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi Taziye Evi) Salonunda gerçekleştirdi. 300 delegenin olduğu 14. olağan kongrede Mustafa Tepedibi ile yola devam dinildi. Genel kurulda tek aday olan Mustafa Tepedibi ve ekibi MHP Pazarcık İlçe Yönetim Kurulu görevine getirildi.

Kongreye, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş eski İl Başkanı, 27 ve 28'inci Dönem Milletvekili Adayı Ömer Özkan, MHP İl ve ilçe teşkilat mensupları ve çok sayıda partili katıldı.

ÖZKAN; “BİZE AK PARTİ İLE TÜRKİYEYİ PAYLAŞIYORLAR DEDİLER”

Seçimlerde AK Parti İle MHP’nin bir İttifak kurduğunu ve Cumhur ittifakını kıskanarak Türkiye’yi bölüşüyorlar diyerek çamur attılar diyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş eski İl Başkanı, 27 ve 28'inci dönem Milletvekili Adayı Ömer Özkan, “Biz bu ülkeyi kanla, canla kurduk o zaman sesleri çıkmıyordu da şimdimi sesleri çıkıyor. Biz Ülkemiz için Bayrağımız için, ezanımız için birlik olduk ve AK Parti ile ittifaka soyunduk. Bizler MHP olarak ülkücü gençler olarak AK Parti Teşkilatı ile hiçbir pazarlığa oturmadık. Bu ülke için ne yapabilirizi konuştuk. Hiçbir belediye, hiçbir belde, hiçbir ilçe hiçbir meclis üyesi pazarlığımız olmadı ve olamazda. Burada bu kaosu çıkartarak Türkü Türk’e kırdırmaya çalışıyorlar, provokelere gelmeyelim. İyiki de Cumhur ittifakı ile yola çıkmışız bunu bugün daha iyi anlıyorum. Pazarcık’ta siz dava arkadaşlarım. Sizlerin dik duruşu bizim yolumuzun göstergesidir. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin çimentosudur. MHP bu ülkenin dününü, bugünün, en çok da yarınını hedefleyen mukaddes bir dava hareketidir. MHP bir siyasi parti olduğu kadar inanmış ve adanmış insanların yurdu, yuvası, ocağıdır. Ülkücülük temiz bir elbisedir her bedende durmaz. Bizim davamız haysiyetli, şahsiyetli, liyakatli ve dirayetli insanların ocağıdır. Pazarcık ilçemiz bizim için önemlidir ve onun bizde ayrı bir yeri vardır. Şimdiden kongremiz Pazarcık’a hayırlı olsun” dedi.



TEPEDİBİ; “MHP BİR ZIPLAMA TAHTASI, ETİKET OLMA YERİ DEĞİLDİR”

Milliyetçi Hareket Partisi’nin özel bir desturu var diyen Pazarcık İlçe Başkanı Mustafa Tepedibi ise, MHP’yi kimse bir zıplama tahtası olarak görmesin” dedi.

‘Üyelik haklarını yerine getiren her MHP’linin kongrede aday olma hakkı vardır fakat bu adaylar hakkında ülkücülerin değerlendirmesine vardır’ diyen Pazarcık İlçe Başkanı Mustafa Tepedibi “MHP bir zıplama tahtası, etiket olma yeri değildir. MHP ulvi bir davadır. MHP genel merkezini anlayan kişilerin aday olması gerekmektedir. Ülkücü hareket aday olmayı düşünenlere bu fikirlerini iletecektir. Ülkücülüğün bir sembolü vardır. Bir davası vardır. MHP Liderinin desturu ile hareket eden bir partidir. Başkalarının gönlüne göre hareket eden bir parti değildir” diye konuştu.

“BİZ BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ UNSURUYUZ, HEDEFİMİZ GÜÇLÜ TÜRKİYE”

MHP Teşkilatının Pazarcık’ta her geçen gün büyüdüğünü ifade eden İlçe Başkanı Mustafa Tepedibi “Arkamızdan çığ gibi büyüyüp gelen bir millet var. Bu millet 40 kişi ile yeniden çin sarayını basacak cesarete, yeniden demir dağı eritecek tekniğe ve yeniden dünyaya hükmedecek bilgiye, iradeye ve inanca sahiptir. Türkiye de ve dünyada Türk milletinin temsilciliğini üstlenen Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletini en yüksek seviyeye getirmek için mücadele etmektir. Milliyetçi Hareket Partisi Pazarcık İlçe Teşkilatı olarak Pazarcık’ta 5 yılda bir seçim dönemlerinde oraya çıkan şahsiyetçilik, kavmiyetçilik, tek adamcılık anlayışına karşı milliyetçilik, toplumculuk, halkçılık, birliktelik, beraberlik içinde Pazarcığın yönetimine talip olduğumuzu bütün parti teşkilatıma ve Pazarcıklı hemşehrilerimize bildiririm” dedi.

İşte Pazarcık İlçe Teşkilatının Yönetim Kurulu Listesi;

Mustafa Tepedibi Başkanlığında oluşturulan Milliyetçi Hareket Partisi yeni ilçe yönetimi ise:

1.Süleyman Emenci, 2.Cafer Göbelek, 3.Mustafa Sambur, 4.İdris Kırtan, 5.Fatmanur Sambur, 6.Murat Çevik, 7.Davut Kabul, 8.Önder Nevzat, 9.Mehmet Akif Serttaş, 10.Cuma Atalar, 11.Yılmaz Körbeko, 12.Ali Gökçam, 13.Mahmut Hünkar, 14.Hasan Özyurt, 15.Cuma Dönücü, 16.Ömer Ağyar, 17.Cuma Kibarkaya, 18.Selçuk Karpuz isimlerinden oluştu.