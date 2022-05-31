Pazarcık'ta tarla günü gerçekleştirildi

Programda, 2021 yılında Pazarcık İlçesine bağlı Akçalar, Tilkiler ve Kizirli Mahallelerinin kesişme noktasında yer alan Döşeme mevkiinde toplam 2000 dekarlık alanda Antepfıstığı Dal Güvesi zararlısı ergin popülâsyonu mücadelesinde kullanılan ve finansmanı Tarım ve Orman Bakanlığı ve Pazarcık Ziraat Odası Başkanlığınca sağlanan 300 adet feromen tuzağı dağıtımından elde edilen sonuçlar değerlendirildi.

Toplantıya, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki sağlığı ve Karantina Daire başkanı Dr. Ersin Dilber, Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Suat Kaymak, Pazarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Kabasakal, Pazarcık Ziraat Odası Başkanı Ali Çiftepala, Ziraat Odası Danışmanları ve Çiftciler katıldı.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Proje kapsamında belki de ülkemizdeki Antepfıstığında dal güvesi ile toplu biyoteknik mücadele uygulamasının ilk örneği gerçekleştirilmiş oldu. Diğer üretim alanlarında bireysel uygulamalar yapılmakla birlikte ilk toplu mücadele ilimizde uygulanmış oldu ve son derece başarı ile yürütüldü. Proje havzada üst üste 3 yıl süre ile düzenli olarak uygulandığı takdirde havzadaki Dal Güvesi zararlı popülasyonu en az yüzde 90 oranında etkisiz hale getirilecek ve ekonomik zarar eşiğinin altına düşürülecektir. Önümüzdeki yıldan itibaren teknik kuruluşlar toplu biyoteknik mücadele çalışmasını ilçemizdeki başka bir üretim havzasına kaydırmakla birlikte yeni bölgede farkındalık oluşturacak ve alan genişletilecektir. Yaklaşık 5000 dekar da çiftçilerimiz % 100hibe ile dağıtılan feromen tuzakların sonuçları gözlemlendi. Çalışma ile Antepfıstığı alanlarında çok önemli düzeyde kalite ve verim kaybına neden olan zararlı ile hiçbir kimyasal uygulaması yapılmadan mücadele yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.