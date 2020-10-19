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Pazarcık’a Yeni Park

Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık’a yeni bir park inşa ediyor. 4 bin metrekarelik Ahmet Bozdağ Parkı’nda imalatlar sürüyor.

Pazarcık’a Yeni Park

Pazarcık’a Yeni Park

Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık’a yeni bir park inşa ediyor. 4 bin metrekarelik Ahmet Bozdağ Parkı’nda imalatlar sürüyor.

19 Ekim 2020 Pazartesi 18:55
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde yürüttüğü park yapım hizmetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla Pazarcık’a yeni bir park alanı kazandırılıyor.

Ahmet Bozdağ Mahallesi’nde sürdürülen çalışmalarla 4 bin metrekarelik yeni bir sosyal donatı alanı inşa edilmiş olacak.

Çalışmalar Sürüyor

Konu ile ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehir genelinde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Pazarcık’ta yeni bir park alanı inşa ediyoruz. Ahmet Bozdağ Mahallesi’nde 4 bin metrekarelik alanda dönüşüm sağlıyoruz. Yeşil alanları, havuzu, çocuk oyun alanları ve kamelyalarıyla ilçemize çok yakışacak projemizde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Pazarcık’a Yeni Park
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