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Pazarcık’ta Grup Yolları Yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Pazarcık Harmancık ve Tilkiler mahallelerini ve muhitteki birçok obayı birbirine bağlayan 13 kilometrelik grup yolunu yeniliyor.

Pazarcık’ta Grup Yolları Yenileniyor

Pazarcık’ta Grup Yolları Yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Pazarcık Harmancık ve Tilkiler mahallelerini ve muhitteki birçok obayı birbirine bağlayan 13 kilometrelik grup yolunu yeniliyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:23
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda Pazarcık ilçesinde Harmancık ve Tilkiler mahallelerini birbirine bağlayan grup yolu yenileniyor. Toplamda 13 kilometre uzunluğundaki yol, tarım arazilerine ve “oba” olarak bilinen birçok küçük yerleşim bölgesine ulaşım sağlıyor. Zemin düzleme ve sıkıştırma uygulamalarıyla devam eden çalışmaların ardından grup yolu asfaltlanacak.

Ulaşımı Kolaylaştıracak

Yol çalışmasıyla şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın kolaylaşacağını ifade eden Harmancık Mahalle Muhtarı Mustafa Kaynarcan, “Vatandaşlarımız bu yolu kullanarak Gaziantep’e ulaşım sağlıyorlar. Mahalle sakinlerimiz ticaretle, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Bu yol tozdan topraktan kullanılamıyordu. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz burada asfaltlama ve düzenleme yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Son Güncelleme: 05.05.2021 17:26
Anahtar Kelimeler:
Pazarcık’ta Grup Yolları Yenileniyor
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