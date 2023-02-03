Pazarcık’ta Hayati İnanç Sevgisi Salona Sığmadı

Pazarcık Belediyesi, ilçede yürüttüğü kültür-sanat etkinliklerinin bir yenisi Cevizaltı Düğün Salonunda gerçekleştirdi. Şair-Yazar Hayati İnanç'ın katıldığı söyleşi programına Pazarcıklı vatandaşlar adeta akın etti.

Türk Edebiyatı'nın başarılı ismi Hayati İnanç’ın konuk olduğu ‘Söyleşi’ programı, mehteran ekibinin resitali ile başladı. Pazarcık Ulu Cami Baş İmamı Abdurrahman Genç’in Kur’an’ı Kerim tilaveti ile devam eden programda konuşan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, “Ülkemizde güzel nesiller yetiştirme konusunda gecesini gündüzüne katarak emek eden ve İstanbul’daki programını iptal ederek ilçemize gelen kıymetli hocamıza teşekkür ediyorum. Birlikte rahmet var, ayrılıkta gazap var. Bu düşüncelerle Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Şair-Yazar Hayati İnanç, salonu dolduran tüm vatandaşlara teşekkür etti. Aile hayatının önemine değinen İnanç, Türkiye’nin sağlam şekilde ilerleyebilmesinin sağlam aile yapısından geçtiğini dile getirdi.

Daha sonra salonu hınca hınç dolduran davetlilere hitap eden İnanç, Divan Edebiyatı'ndan beyitler okuyup izah ederken, divan edebiyatı şiirleri ile günümüz sorunlarına ışık tutan örnekler üzerinden insanlara tavsiyelerde bulundu.

Program sonunda Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan, Hayati İnanç'a teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.