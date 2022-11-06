Pazarcık’ta huzur toplantısı yapıldı

Pazarcık ilçe Emniyet Müdürlüğü muhtar ve esnaf ile huzur toplantısı yapılarak, ilçenin asayiş durumu gözden geçirildi.

Toplantıda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, katılımcılara genel güvenlik ve asayişe müessir hırsızlık ve dolandırıcılık konuları, uyuşturucu ile mücadele, yaya ve trafik güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı. Toplantı sonrasında vatandaşın güvenlik konularına ilişkin dilek, şikâyet ve önerileri alınarak suç ve suçlarla mücadele konusunda güvenlik güçlerinin vatandaştan beklentileri konularında vatandaşların sorun ve talepleri dinlenerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.