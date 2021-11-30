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Pazarcık’ta Ulaşım Konforu Artıyor

Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık’ın 15 Temmuz ve Menderes mahallelerini sıcak asfaltla yeniledi. 5 mahalleyi kapsayan 3 Milyon TL’lik proje kapsamında 11 kilometre yol yenilemesi gerçekleştirilecek.

Pazarcık’ta Ulaşım Konforu Artıyor

Pazarcık’ta Ulaşım Konforu Artıyor

Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık’ın 15 Temmuz ve Menderes mahallelerini sıcak asfaltla yeniledi. 5 mahalleyi kapsayan 3 Milyon TL’lik proje kapsamında 11 kilometre yol yenilemesi gerçekleştirilecek.

30 Kasım 2021 Salı 16:45
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Merkezi 5 mahallede gerçekleştirilen sıcak asfalt uygulamaları 15 Temmuz ve Menderes mahallelerinde tamamlandı. Şehit Nurettin Ademoğlu, Ahmet Bozdağ ve Memiş Özdağ mahallelerinde ise çalışmalar sürüyor. Toplamda 3 Milyon TL yatırımla 11 kilometrelik yolun yenileneceği yatırım, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Tüm arterlerin kısa süre zarfında tamamlanarak vatandaşların hizmetine alınması hedefleniyor.

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Pazarcık’ta Ulaşım Konforu Artıyor
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