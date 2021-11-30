Pazarcık’ta Ulaşım Konforu Artıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Merkezi 5 mahallede gerçekleştirilen sıcak asfalt uygulamaları 15 Temmuz ve Menderes mahallelerinde tamamlandı. Şehit Nurettin Ademoğlu, Ahmet Bozdağ ve Memiş Özdağ mahallelerinde ise çalışmalar sürüyor. Toplamda 3 Milyon TL yatırımla 11 kilometrelik yolun yenileneceği yatırım, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Tüm arterlerin kısa süre zarfında tamamlanarak vatandaşların hizmetine alınması hedefleniyor.