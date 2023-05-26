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Pervin Buldan, “Bizim için önemli olan Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlerdir”

Kılıçdaroğlu'na desteklerinin sürdüğünü açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Ümit Özdağ’ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu’nun topluma vermiş olduğu sözlerdir" dedi.

Pervin Buldan, “Bizim için önemli olan Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlerdir”

Pervin Buldan, “Bizim için önemli olan Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlerdir”

Kılıçdaroğlu'na desteklerinin sürdüğünü açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Ümit Özdağ’ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu’nun topluma vermiş olduğu sözlerdir" dedi.

26 Mayıs 2023 Cuma 20:25

Cumhurbaşkanlığı seçimine 2 gün kala siyaset arenasındaki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.

Partilerden, adaylara destek açıklamaları gelirken geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ da, 2. turda Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında bir de protokol imzalandı.

HDP'nin nasıl yol izleyeceği merak konusu oldu

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turunda Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'nin ise bu noktada nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Merakla beklenen açıklama ise dün HDP yönetimi tarafından açıklandı.

Kılıçdaroğlu'na desteklerinin süreceğini açıkladılar

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Hedef ayrımcılıktan arınmış, halkların yönetime katılabildiği, özgür, demokratik ve adaletli bir rejim inşa etmektir. Bu yüzden Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir ve tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir." dedi.

Yapılan açıklamaya göre Ümit Özdağ'a rağmen HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğinin süreceğini açıkladı.

Mardin'de konuştu

Siyasette trafik sürerken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Mardin'in Kayapınar ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısı düzenledi.

Buldan burada yaptığı açıklamada, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.

"Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlerdir"

HDP olarak birinci turda sürdürdükleri tutumu ikinci turda da devam ettireceklerini duyurduklarını anlatan Buldan şu ifadeleri kullandı:

Ben Ümit Özdağ'ın da Sinan Oğan'ın da iki ittifak içerisine girerek birçok oyunu bozmak adına böyle bir hamle gerçekleştirdiklerini ifade ediyorum. Biz Ümit Özdağ'ın ne dediğine bakmıyoruz. Ümit Özdağ'ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu'nun topluma vermiş olduğu sözlerdir.

Anahtar Kelimeler:
Pervin Buldan“Bizim Için önemli Olan Kılıçdaroğlunun Verdiği Sözlerdir”
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