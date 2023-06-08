Prof. Dr. Naci görür'den Kahramanmaraş Depremi Uyarısı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 06.38'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Naci Görür'den uyarı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından Kahramanmaraş depremine dair uyarılarda bulundu. Görür, "Çiğşar-Andırın/K.Maraş’ta 4,3 deprem. Her zaman ki gibi Savrun Fayı şimdilik küçük küçük depremlerle kırılıyor. Bu durum K. Maraş depreminin etkisi olsa gerek. Savrun fayı Adana Havzasına saçaklanarak devam ediyor, sevgiyle" dedi.