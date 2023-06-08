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Prof. Dr. Naci görür'den Kahramanmaraş Depremi Uyarısı!

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor. 51 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği depremde artçılar sürüyor.

Prof. Dr. Naci görür'den Kahramanmaraş Depremi Uyarısı!

Prof. Dr. Naci görür'den Kahramanmaraş Depremi Uyarısı!

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor. 51 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği depremde artçılar sürüyor.

08 Haziran 2023 Perşembe 11:06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 06.38'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Naci Görür'den uyarı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından Kahramanmaraş depremine dair uyarılarda bulundu. Görür, "Çiğşar-Andırın/K.Maraş’ta 4,3 deprem. Her zaman ki gibi Savrun Fayı şimdilik küçük küçük depremlerle kırılıyor. Bu durum K. Maraş depreminin etkisi olsa gerek. Savrun fayı Adana Havzasına saçaklanarak devam ediyor, sevgiyle" dedi.

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Prof. Dr. Naci Görürden Kahramanmaraş Depremi Uyarısı!
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