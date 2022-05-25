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Prof. Dr. Yardımcıoğlu, ‘Kira artışları ev sahiplerinin vicdanına bırakılmamalı!’

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, mayıs ayı açlık ve yoksulluk rakamlarının açıklanan rakamlardan daha yüksek olduğunu vurgulayarak, “Gelir dağılımını bozan, zengini daha zengin yapan, vurguncu, soyguncu ve talancı sistemi değiştirmek ve adaleti sağlamaktır esas olan!” dedi.

Prof. Dr. Yardımcıoğlu, ‘Kira artışları ev sahiplerinin vicdanına bırakılmamalı!’

Prof. Dr. Yardımcıoğlu, ‘Kira artışları ev sahiplerinin vicdanına bırakılmamalı!’

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, mayıs ayı açlık ve yoksulluk rakamlarının açıklanan rakamlardan daha yüksek olduğunu vurgulayarak, “Gelir dağılımını bozan, zengini daha zengin yapan, vurguncu, soyguncu ve talancı sistemi değiştirmek ve adaleti sağlamaktır esas olan!” dedi.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 08:39
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Araştırma şirketlerinin açıklanan son verilerine göre açlık sınırında son bir ayda 295 lira, son bir yılda ise 3 bin 34 liralık artış yaşandı. Açlık sınırı 6 bin 465 TL, yoksulluk sınırı ise 19 bin 404 TL’ye yükseldi.

Prof Dr. Yardımcıoğlu yaptığı açıklama da konut fiyatları ve kira artışlarının halkın gelir yapısının çok üstünde olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Borçlar Kanunu'nda kira artış oranı TÜFE ile sınırlandırılmıştır”

Biz ne ara bu hale geldik bilmiyorum ama bu insanların fakirin, fukaranın, evsizin halinden anlamaları ve Allah'tan korkmayı unutmamaları gerek. Kira artış oranları ev sahiplerinin vicdanına bırakılmamalıdır. Hani komşu açken tok yatan bizden değildi.

Borçlar Kanunu'nda kira artış oranı TÜFE ile sınırlandırılmıştır. İlgili maddeye uyulmaması halinde öngörülen yaptırımların daha caydırıcı hale ivedilikle getirilmelidir.

“Enflasyonu düşürmek yetmez”

Büyük kentlerde memur, işçi, esnaf ve sabit gelirli insanlar için ev sahibi olmak da ev kiralamak da her geçen gün zorlaşıyor. Sadece iktidarın değil muhalefetin de kira konusuna eğilerek çözüm ve çare üretmeleri gerekir. Aynı geminin içindeyiz, unutmayın.

Mali kuralları koyarsın ve buna uyarsın, enflasyon hızla düşer. Önemli olan iradedir ve istemektir. Ama enflasyonu düşürmek yetmez. Gelir dağılımını bozan, zengini daha zengin yapan, vurguncu, soyguncu ve talancı sistemi değiştirmek ve adaleti sağlamaktır esas olan!”

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Yardımcıoğlu‘Kira Artışları Ev Sahiplerinin Vicdanına Bırakılmamalı!’
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