Prof. Özge’yle ‘Alzheimer Hastası İle Yaşamak’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Yaşlı Bakım Eğitimleri’ seminerleri devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Valiliği ve Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen seminerin konuğu Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Özge olacak. 22 Haziran Salı günü (yarın) 11.00 – 12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan program Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından canlı yayınlanacak. Gerçekleştirilecek programda Alzheimer kavramı, hastalığın bireyin hayatına etkisi ve Alzheimer hastası ile yaşamak gibi pek çok konuya değinilecek.