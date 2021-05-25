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Prof. Tarhan’la ‘Evlilik Hayatı ve Aile Yaşam Becerileri’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Değerler Akademisi 26 Mayıs Çarşamba (yarın) günü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın katılımıyla son programını gerçekleştiriyor.

Prof. Tarhan’la ‘Evlilik Hayatı ve Aile Yaşam Becerileri’

Prof. Tarhan’la ‘Evlilik Hayatı ve Aile Yaşam Becerileri’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Değerler Akademisi 26 Mayıs Çarşamba (yarın) günü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın katılımıyla son programını gerçekleştiriyor.

25 Mayıs 2021 Salı 15:49
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Değerler Akademisi 26 Mayıs Çarşamba (yarın) günü son programını gerçekleştiriyor. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan’ın yapacağı programın konuğu Prof. Dr. Nevzat Tarhan olacak. Yarın saat 20.00’da Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından canlı yayınlanacak programda, ‘Evlilik Hayatı ve Aile Yaşam Becerileri’ üzerine konuşulacak. Çevrimiçi gerçekleştirilecek programda, evliliğin insan hayatına etkileri, aile temellerinin sağlam atılmasının gerekliliği ve ailenin toplumsal hayata katkısı gibi pek çok konu masaya yatırılacak.

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