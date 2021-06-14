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Prof. Ünal’la Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite ve Kontraktürlerin Önlenmesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Yaşlı Bakım Eğitimleri’ semineri 15 Haziran Salı günü (yarın) Prof. Dr. Mehmet Ünal’ın konuk olacağı çevrimiçi programla devam edecek.

Prof. Ünal’la Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite ve Kontraktürlerin Önlenmesi

Prof. Ünal’la Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite ve Kontraktürlerin Önlenmesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Yaşlı Bakım Eğitimleri’ semineri 15 Haziran Salı günü (yarın) Prof. Dr. Mehmet Ünal’ın konuk olacağı çevrimiçi programla devam edecek.

14 Haziran 2021 Pazartesi 13:00
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Yaşlı Bakım Eğitimleri’ seminerleri devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Valiliği ve Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen seminerin konuğu Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ünal olacak. 15 Haziran Salı günü (yarın) 11.00 – 12.00 ile 14.00 – 14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan program Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından canlı yayınlanacak. Gerçekleştirilecek programda yaşlılarda yatağa bağımlılığın azaltılması, yaşlılarda fiziksel aktivite ve eklem ağrılarının önüne geçilmesi gibi pek çok konu masaya yatırılacak.

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Prof. Ünal’la Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite Ve Kontraktürlerin Önlenmesi
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