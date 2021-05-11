Ramazan Gürbak’tan Bayram Mesajı

Gürbak, mesajında bir ay boyunca bir büyük kardeşlik iklimini, dayanışmayı ve kaynaşmayı, yardımlaşmayı hep birlikte yaşadıklarını ifade ederek, "Şehrimizde, mahallemizde, akrabalarımızla, komşularımızla, kardeşlerimizle, ihtiyaç sahipleriyle, ekmeğimizi, suyumuzu bölüştük.

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazanı Şerif'in sonuna gelerek hamdolsun, millet olarak sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuştuk.

Bayramlar, Rabbimizin bir nimeti olmasının yanı sıra, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik ahdimizi yenilemek için de önemli bir fırsattır.

Özünde var olan değerlerle, herkese insani sorumluluklarını hatırlatan bir yönü olan bayram günlerinin, gönül ve ruh birliği içinde maneviyatına uygun şekilde değerlendirilmesini yürekten diliyorum.

Son günlerde tüm insanlık dünyayı saran korana virüsü ile mücadele etmektedir.

Millet olarak nice zorlukları birlik- beraberlik yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla aştık. Yaşadığımız bu günleri de tedbir ve tevekkülle, istişare ve sağlam bilgiyle, sağduyu ve basiretle, ilimle bilgiyle, hikmetle, sabır ve dua ile atlatacağız inşallah" ifadelerini kullandı.