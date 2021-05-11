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Ramazan Gürbak’tan Muhtarlarla İlgili Açıklama

Serintepe Mahallesi Muhtarı ve Onikişubat İlçesi Muhtarları Dernek Başkanı Ramazan Gürbak, muhtarla ilgili açıklama yaptı.

Ramazan Gürbak’tan Muhtarlarla İlgili Açıklama

Ramazan Gürbak’tan Muhtarlarla İlgili Açıklama

Serintepe Mahallesi Muhtarı ve Onikişubat İlçesi Muhtarları Dernek Başkanı Ramazan Gürbak, muhtarla ilgili açıklama yaptı.

11 Mayıs 2021 Salı 15:22
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Kahramanmaraş’ta muhtarlara yönelik azarlama ve işten çıkarma iddiaları üzerine açıklama yapma gereği duyduğunu belirten Gürbak şunları kaydetti;

“Kamuoyunda en çok konuşulan konular Muhtarlar Resul Arslanhan ve Akif Neşnat'ın yaşadıkları azarlama ve işten çıkarma iddiaları üzerine Onikişubat Mahalle Muhtarları Derneği açıklama yaptı.

Son günlerde gerek sosyal medyada, gerekse de basında çıkan muhtarlarla ilgili haberlere istinaden, bizde bir Muhtar ve İlçe Muhtarları Derneği olmamız hasebiyle bu açıklamayı yapma gereği duyuyoruz.

Tüm kamuoyunca malumdur ki, Muhtarlık kurumu; her hangi bir siyasi parti desteğiyle seçilmez. Muhtar; kendi insiyatifiyle seçime girer, esnaf, mahalle sakini, komşuluk ilişkileri, insani ilişkilerini kullanarak kendi imkanlarıyla seçime girer ve kazanır.

Kazandıktan sonra mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca ve büyük bir özveriyle elinden geldiğince seçim bölgesine yani mahallesine hizmet etmeye çalışır. Şahsına bir talepte bulunmaz. Ne istemişse Mahallesi için istemiştir.

Devlet ve millet arasında köprü vazifesi görür. Devletten aldığı emirleri halkına tebliğ eder, Milletinden gelen talepleri ilgili kurum ve kuruluşlara iletir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleri sayesinde son yıllarda muhtarlarımızın ehemmiyeti ön plana çıkartılmış, Sayın Cumhurbaşkanımız Muhtarlarımızı Uç Beyi olarak adlandırmıştır. Muhtarlığın bütçesi olmamakla birlikte asgari ücretin çok altında maaşı vardır. Buda yine Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle olmuştur.

Gelelim açıklama yapmamızın nedenine; basında çıkan iddiaya göre, Kanuni Mahallesi Muhtarı aynı zamanda Dulkadiroğlu İlçesi Muhtarları Dernek Başkanı Sayın Resul Arslanhan'ın oğlu, Cimer' e Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarını eleştiren bir yazı yazmış. Bu yazıya istinaden, yazıyı yazanın babası, yani Muhtarımız Belediyeye davet edilmiş ve yazı hakkında tabiri caizse sert bir dille uyarıldığı iddia edilmiştir.

Birincisi yazının muhatabı Muhtarımız değildir, yazıya muhatap biri çağıralacaksa ( ki gerek yok) yazıyı yazanın çağrılması, İkincisi Resul Arslanhan Muhtarımız mahallesinde, arkadaş çevresinde, bölgesinde sevilen saygı duyulan bir kişiliğe sahiptir.

Böyle bir duruma muhatap olması, yakınlarını ve bizleride üzecektir. Umarız iddia doğru değildir. Muhatapları ile görüşmelerimiz devam etmekte olup konunun takipçisi olduğumuzu bildiririz.”

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